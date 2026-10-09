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Армия 3144

ВСУ атаковали Ростовскую область сегодня ночью

Ночью над Ростовской областью сбили около 20 беспилотников

Ночью над Ростовской областью сбили около 20 беспилотников
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали около 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Информацию он опубликовал в личном канале на платформе МАХ.

По словам главы региона, воздушная атака была отражена в восьми районах: Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.

Слюсарь добавил, что данные о пострадавших не поступали. О разрушениях инфраструктуры и жилых построек также не сообщается.

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