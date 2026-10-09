ВСУ атаковали Ростовскую область сегодня ночью

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали около 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Информацию он опубликовал в личном канале на платформе МАХ.
По словам главы региона, воздушная атака была отражена в восьми районах: Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.
Слюсарь добавил, что данные о пострадавших не поступали. О разрушениях инфраструктуры и жилых построек также не сообщается.