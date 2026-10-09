ВСУ атаковали Ростовскую область сегодня ночью

Ночью над Ростовской областью сбили около 20 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью силы ПВО ликвидировали около 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. Информацию он опубликовал в личном канале на платформе МАХ.

По словам главы региона, воздушная атака была отражена в восьми районах: Каменском, Кашарском, Мясниковском, Миллеровском, Верхнедонском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.

Слюсарь добавил, что данные о пострадавших не поступали. О разрушениях инфраструктуры и жилых построек также не сообщается.