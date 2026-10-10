Еще 15 БПЛА сбиты на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, с начала суток над столицей уничтожено 25 украинских беспилотников. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над территорией России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Тульской и другими областями, а также над Московским регионом и Крымом. В Ростовской области, пережившей массированную атаку, пострадали шесть человек, повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост.