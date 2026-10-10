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Армия 1383

Еще 15 БПЛА сбиты на подлете к Москве

Над Москвой сбили еще 15 беспилотников

Над Москвой сбили еще 15 беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще 15 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, с начала суток над столицей уничтожено 25 украинских беспилотников. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 10 октября силы ПВО уничтожили 560 украинских беспилотников над территорией России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Дроны перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Тульской и другими областями, а также над Московским регионом и Крымом. В Ростовской области, пережившей массированную атаку, пострадали шесть человек, повреждены многоквартирные дома и железнодорожный мост.

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