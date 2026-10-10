Сегодня ночью над регионами России сбиты больше 500 дронов ВСУ

Минобороны сообщило о 560 сбитых над регионами России дронах за ночь

В ночь на 10 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотных летательных средств. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей. Также цели уничтожали над Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, беспилотники перехватывали над акваториями Азовского и Черного морей. В Минобороны уточнили, что силы ПВО работали с 20:00 мск 9 октября до 08:00 мск 10 октября. Других подробностей ведомство не привело.

В ночь на 10 октября Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников: силы ПВО уничтожили более 50 дронов, в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, в Батайске горела многоэтажка. Пострадали шесть человек, четверо госпитализированы, двое из них в состоянии средней тяжести, одному оказывают экстренную помощь.