Всероссийский побочный эффект от модернизации медицины

Власть с экранов ТВ рисует нам радужные картины, где врачам регулярно увеличивают зарплаты, ядерная медицина бьет рекорды, а роботы-хирурги буквально захватывают операционные! Но мы с вами ходим в обычные поликлиники, томимся в бесконечных очередях, лежим в обычных больницах, и лечат нас пока тоже не роботы. Так почему же декларируемые «ударные темпы» развития отечественной медицины и пресловутые нанотехнологии до сих пор не были замечены нами, пациентами?