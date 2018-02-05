Еще совсем недавно для большинства обывателей нашей страны упоминание слова «экология» навевало скуку, в крайнем случае — какие-то абстрактные картинки далекого будущего из фантастических фильмов да смутные представления о полумаргинальных активистах типа гринписовцев. За очень короткий срок все изменилось. Согласно опросам ВЦИОМ, проведенным в начале весны этого года, только 20% россиян считают, что у нас нет проблем с экологией.
Власть с экранов ТВ рисует нам радужные картины, где врачам регулярно увеличивают зарплаты, ядерная медицина бьет рекорды, а роботы-хирурги буквально захватывают операционные! Но мы с вами ходим в обычные поликлиники, томимся в бесконечных очередях, лежим в обычных больницах, и лечат нас пока тоже не роботы. Так почему же декларируемые «ударные темпы» развития отечественной медицины и пресловутые нанотехнологии до сих пор не были замечены нами, пациентами?
Как точен был старик Франклин, изрекший нетленное «неизбежны только смерть и налоги». Правда, если смерть — явление безусловное, то налоги — вполне себе регулируемое, поэтому нареканий и справедливых возмущений от народных масс вызывают немало. Вот и россиян зачастую сложно убедить в необходимости налоговых платежей, когда взамен они не получают ни качественных дорог, ни ремонта домов, ни доступной медицины. Но на самом деле налоговый вопрос у нас в стране куда шире.
Трагедия в Кемерове предсказуемо запустила механизм срочных проверок торговых центров по регионам страны. Всю прошлую неделю тема пожаробезопасности была в СМИ главной. После распоряжения президента чиновники на местах ринулись во чтобы то ни стало «выявлять, предотвращать, наказывать и докладывать об успехах наверх». В общем, как всегда в России… Поговорка про жареного петуха придумана народом не случайно.
Всю прошлую неделю, безусловно, сопровождала послевыборная повестка. Однако президентская кампания – это не завершение, а, скорее, наоборот, только начало предвыборного марафона. Ведь не секрет, что во многом именно то, как смогли организовать и провести выборы во вверенных им территориях главы регионов, станет основанием для их поощрения или порицания в виде сохранения или утраты их должностей.
Выборы состоялись. Уже очевидно, что они будут признаны легитимными. Гарант избран. Как все это происходило, какие старые добрые и новые креативные методы использовались по всей стране для обеспечения явки, как себя показали отдельные регионы и их руководители – в материале "МК", движения Никиты Исаева «Новая Россия» и Института актуальной экономики.
Мы продолжаем публикации из цикла «Вертикаль власти», посвященные региональной политике в России. На этот раз известные политологи анализируют последние события в Дагестане и наступление на татарскую «самостийность», делая вывод: «Судя по сигналам, которые в последнее время исходят из Кремля, национальные автономии в скором времени могут прекратить своё существование». Также в фокусе внимания — деятельность глав Ивановской и Новгородской областей.
Последние тенденции в области региональной власти — начиная с эксперимента по ее глобальному переформатированию Кремлем и заканчивая поведением отдельных губернаторов — для нас оценили политологи Никита Исаев, Дмитрий Евсюткин и Юлия Вербицкая.