Открытки и поздравления с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября 2026 года

30 сентября православные верующие чтут память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В народе этот день называли всесветными бабьими именинами: поздравляли всех обладательниц этих имен и вообще всех женщин в семье. В праздник принято желать душевного тепла, благополучия в семье, крепкой веры и светлой надежды. Открытки с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии и душевные поздравления — в подборке mk.ru.

Красивые открытки с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии

Светлые, нарядные открытки подойдут для поздравления родных, подруг и коллег. В центре изображений — цветы, свечи, теплые пожелания и сами имена сестер, символизирующие три христианские добродетели. Такую картинку уместно отправить маме, бабушке, сестре, подруге или крестной. Выберите открытку, сохраните на телефон или компьютер и отправьте в мессенджере или по почте. Все открытки можно скачать бесплатно.

Еще один вариант — опубликовать открытку в соцсетях, и поздравление увидят сразу все друзья и подписчики.

День Веры, Надежды, Любви и матери их Софии — открытка на 30 сентября Открытка с днём Веры, Надежды и Любви: тёплые пожелания День Веры, Надежды, Любви в 2026 году — праздничная открытка С днём Веры, Надежды и Любви — картинка к 30 сентября Бесплатная открытка с днём Веры, Надежды, Любви для близких Поздравление с днём Веры, Надежды, Любви в светлых тонах Открытка с днём ангела: Вера, Надежда, Любовь День Веры, Надежды, Любви в России — православная открытка Картинка с днём ангела для Веры, Надежды и Любови

Открытки с иконой праздника и православными символами

На этих открытках — икона Веры, Надежды, Любови и Софии, купола храмов, свечи и лампады. Они напоминают, что 30 сентября в церквях совершается память святых мучениц, а верующие приходят на богослужение и молятся о семье, о детях и о матерях. Такие открытки подойдут для воцерковленных родственников, крестных и друзей, которые чтут церковные традиции.

Поздравление с днём ангела: Вера, Надежда, Любовь и Софья День Веры, Надежды, Любви в 2026 — нежная открытка С днём Веры, Надежды и Любви — картинка с пожеланием добра Открытка с днём Веры, Надежды и Любви для мамы Поздравления с днём Веры, Надежды, Любви для подруги День Веры, Надежды, Любви — именины 30 сентября, открытка Бесплатная открытка с днём Веры, Надежды, Любви с цветами День Веры, Надежды, Любви в 2026 году — поздравление для семьи Открытка с днём ангела: Вера, Надежда, Любовь, с тёплыми словами

Подробно о традициях и истории Дня памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — ЗДЕСЬ.

Детские открытки

Праздник напрямую связан с детьми: по житию, младшей из сестер было девять лет. Открытки из этой подборки — с ангелами, цветами — подойдут для поздравления девочек по имени Вера, Надежда, Любовь и София, а также для крестниц, внучек, учениц воскресной школы. Их можно распечатать и подписать от руки.

С днём Веры, Надежды и Любви — осенняя картинка Поздравление с днём Веры, Надежды, Любви в стихах на открытке День Веры, Надежды, Любви — открытка для родных Картинка с днём ангела: Вера, Надежда, Любовь, спокойные тона Поздравления с днём Веры, Надежды, Любви для коллег

Открытки в осеннем стиле

Праздник приходится на конец сентября, и эти открытки передают настроение осени: золотые и багряные листья, рябина, поздние цветы, теплый свет. Они подойдут для поздравления друзей, коллег и всех, кому хочется напомнить о празднике открыткой и пожелать душевного тепла и согласия в семье.

День Веры, Надежды, Любви в России — открытка к именинам Открытка с днём Веры, Надежды и Любви с пожеланием мира в доме Поздравление с днём ангела: Вера, Надежда, Любовь, для тёзок День Веры, Надежды, Любви в 2026 — картинка с добрыми словами С днём Веры, Надежды и Любви — открытка без слов, минимализм Бесплатная открытка с днём Веры, Надежды, Любви для отправки в мессенджере День Веры, Надежды, Любви — праздничная картинка на 30 сентября

Календарь православных праздников, постов и дней поминовения в октябре 2026 года — ЗДЕСЬ.

Поздравления с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии своими словами

Для родных

Мои дорогие, с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии! Пусть в нашей семье всегда живут вера в лучшее, светлая надежда и та любовь, которая держит крепче всего!

Желаю, чтобы в этот праздник дом был полон тепла, чтобы беды обходили его стороной, а в трудную минуту нас всегда спасали вера, надежда, любовь и мудрость!

С праздником, мои хорошие! Пусть у каждого из нас будут силы, чтобы верить, терпение, чтобы ждать, и сердце, готовое любить. Здоровья и мирных, спокойных дней.

Родные мои, с Днем Веры, Надежды и Любови! Спасибо вам за заботу и поддержку. Пусть Господь хранит нашу семью, а радостных поводов собираться вместе становится только больше.

В этот день желаю нашей семье согласия и понимания, а каждому — мудрости и доброго сердца. Пусть все, что задумано с любовью, обязательно сбудется.

Дорогие мои, с праздником! Пусть вера дает опору, надежда не оставляет в трудный час, а любовь согревает каждый день. Будьте здоровы и счастливы.

С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Желаю нам всем тишины в душе, тепла в доме и долгих лет рядом друг с другом.

Для именинниц

Дорогая Вера, с именинами! Пусть твое имя всегда будет с тобой как опора. Верь в себя, в близких и в то, что все складывается к лучшему. Здоровья тебе, радости и надежных людей рядом!

Милая Надежда, поздравляю с днем твоих именин! Пусть надежда никогда не покидает тебя, а самые смелые мечты сбываются. Желаю света в душе, тепла в доме и добрых перемен.

Люба, с праздником! Твое имя — самое главное слово на свете. Пусть любовь окружает тебя со всех сторон: в семье, в дружбе, в каждом дне. Будь счастлива и здорова!

Дорогая София, с именинами тебя! Твое имя означает премудрость — пусть она всегда подсказывает верные решения. Желаю спокойствия, уверенности и радости от каждого прожитого дня!

С именинами! Пусть святая покровительница хранит от бед, дарит крепкое здоровье и душевный мир. Желаю, чтобы жизнь была щедра на добро и на хороших людей.

Поздравляю с днем ангела! Желаю, чтобы каждый день приносил повод для улыбки, а рядом всегда были те, кто любит и понимает. Мира вам, света и благополучия.

Для подруг, коллег и знакомых

Сердечно поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любови и Софии! Пусть этот день наполнит сердце теплом, а жизнь — светлыми событиями.

С праздником! Желаю крепкого здоровья, мира в душе и людей рядом, на которых можно положиться. Пусть все доброе к вам возвращается.

Поздравляю с этим светлым праздником! Пусть вера помогает не сдаваться, надежда ведет вперед, а любовь делает каждый день теплее.

С праздником Веры, Надежды, Любови и Софии! Желаю вам душевного спокойствия, благополучия в доме и радости от каждого дня.

С праздником! Желаю, чтобы рядом были верные друзья, в сердце жила надежда, а дом был полон любви и согласия.

Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Пусть этот день подарит спокойствие, силы и веру в лучшее.

День Веры, Надежды, Любови и Софии: что это за праздник

Память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Русская православная церковь совершает каждый год 30 сентября, по старому стилю — 17 сентября. Дата постоянная и не меняется.

По церковному преданию, святые жили во II веке в Риме, в царствование императора Адриана. Вдова София назвала дочерей именами трех христианских добродетелей, а ее собственное имя означает «премудрость». Согласно житию, Вере было 12 лет, Надежде — 10, Любови — 9. Все они пострадали за веру. Даже под пытками девочки отказались отречься от Христа и приняли мученическую кончину.

Тяжелее всего пришлось Софии: она видела мучения дочерей и как могла поддерживала их. Мать пережила девочек всего на несколько дней и, по преданию, скончалась на их могиле.

30 сентября 2026 года приходится на среду — постный день по церковному уставу. Праздник не отменяет поста: в этот день не едят мясо, яйца, рыбу и молочные продукты.

В народной традиции день называли всесветными бабьими именинами. Женщины могли не работать, а поздравляли не только тезок святых, но и всех хозяек в доме.