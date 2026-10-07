День преподобного Сергия Радонежского 8 октября: что это за праздник, житие святого, традиции и молитвы

Как отмечают день памяти Сергия Радонежского в октябре 2026 года

8 октября 2026 года, в четверг, Русская Православная Церковь отмечает день преставления преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых. Он основал Троицкий монастырь, из которого выросла Троице-Сергиева лавра, и благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Сергия Радонежского называют игуменом земли Русской. Преподобному молятся об успехах в учебе, укреплении веры и мире в семье. Что это за праздник, какие у него традиции, что можно и нельзя делать 8 октября — в материале mk.ru.

Дни памяти Сергия Радонежского в 2026 году

У преподобного Сергия Радонежского два главных дня памяти в году. Кроме того, его вспоминают в дни соборных празднований — например, в Соборе Радонежских святых.

18 июля (5 июля по старому стилю) — день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского . Верующие вспоминают событие XV века, когда при строительстве нового Троицкого храма были найдены нетленные мощи святого. Это произошло в 1422 году, через тридцать лет после его кончины.

8 октября (25 сентября по старому стилю) — день преставления святого, то есть день его кончины, которая в православной традиции воспринимается как переход человека к вечной жизни. В 2026 году дата приходится на четверг.

Как рассказал mk.ru протоиерей Дмитрий Курдюков, председатель миссионерского отдела Тверской епархии, чтят день кончины преподобного Сергия Радонежского в силу того, что он имеет важнейшее значение для церковной жизни Русской Церкви, для истории России. Он один из самых почитаемых русских святых.

«Сергия называют игуменом земли Русской не только как основателя монастыря. Его духовными учениками стали многие подвижники, а основанные ими обители сыграли огромную роль в развитии монашеской жизни на Руси», — отметил священник.

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Фото: Ольга Шуклина

День Сергия Радонежского 8 октября: что это за праздник

В церковном календаре 8 октября обозначено как преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Слово «преставление» означает кончину человека. В православном понимании смерть святого — не исчезновение, а переход к иной жизни, поэтому церковь не только вспоминает обстоятельства его смерти, но и прославляет духовный путь, который он прошел.

Преподобный Сергий умер 25 сентября 1392 года. Его значение для русской духовной истории трудно переоценить: он основал Троицкий монастырь, ставший впоследствии Троице-Сергиевой лаврой, воспитал множество учеников, которые основали новые обители, и пользовался огромным авторитетом у духовенства и князей.

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Сергий Радонежский: житие святого

Отрок Варфоломей и чудо с грамотой

В миру будущего святого звали Варфоломей. Он родился в семье ростовского боярина Кирилла и его супруги Марии. В источниках год рождения указан по-разному: церковная традиция называет 1314 год, тогда как ряд историков предлагает 1322-й. Сайт Троице-Сергиевой лавры приводит обе датировки.

Семья позднее переселилась из Ростовской земли в Радонеж. Согласно житию, Варфоломею тяжело давалась грамота. Мальчик переживал из-за неуспехов в учении и горячо молился о помощи.

Однажды, как рассказывает житие, он встретил в поле старца-монаха и попросил помолиться о нем. Старец благословил отрока и предсказал, что тот получит разумение книжного учения. После этого Варфоломей стал успешно учиться. Именно эта история стала одной из причин, почему преподобному Сергию традиционно молятся об учебе и помощи детям, которым трудно дается образование.

Жизнь на Маковце и основание монастыря

После смерти родителей Варфоломей решил посвятить себя монашеской жизни. Вместе со старшим братом Стефаном он ушел в лес, на гору Маковец. Братья построили там келью и небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы. Вскоре Стефан покинул пустынное место, а Варфоломей остался один.

После монашеского пострига он получил имя Сергий. Датировки этого события также расходятся в источниках: церковная традиция связывает его с 1342 годом, тогда как в исторической литературе встречаются другие варианты.

Постепенно к отшельнику стали приходить другие монахи. Так вокруг его кельи возникла обитель — Троицкий монастырь, который спустя столетия стал Троице-Сергиевой лаврой.

Ученики и новые монастыри

Сергий не стремился к политической власти, однако его духовный авторитет постепенно стал огромным. К нему приходили за советом князья, монахи и простые люди.

Ученики преподобного продолжили его дело и основали множество монастырей в разных землях Северо-Восточной Руси. Благодаря этому Троицкий монастырь превратился в один из крупнейших центров русского монашества.

Историки при этом обращают внимание на важную особенность источников: житие святого было составлено уже после его смерти и является не биографией в современном понимании, а средневековым агиографическим произведением. Первоначальное житие написал ученик Сергия Епифаний Премудрый, позднее его дополнил Пахомий Серб. Поэтому рассказ о жизни святого необходимо рассматривать одновременно как духовное свидетельство эпохи и как исторический источник со своими особенностями.

Благословение Дмитрия Донского

Одним из самых известных эпизодов жития Сергия стало его общение с великим князем Дмитрием Ивановичем, будущим Дмитрием Донским.

Перед Куликовской битвой 1380 года князь пришел к преподобному Сергию за благословением. Традиция связывает с этим событием особую роль Троицкого игумена в духовной поддержке князя и его войска.

Однако значение Сергия для Руси этим эпизодом не исчерпывается.

«С ним связан огромный духовный импульс, который он придал развитию России. В первую очередь, конечно же, развитию именно духовной жизни, церковной жизни и монашеской жизни», — говорит протоиерей Дмитрий Курдюков.

Священник также отмечает, что с