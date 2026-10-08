Когда День отца в 2026 году в России: традиции праздника, какой подарок выбрать папе

Как отмечают День отца в 2026 году

День отца в России в 2026 году празднуют 18 октября, в воскресенье. По указу президента дата ежегодно приходится на третье воскресенье октября, и в 2026 году праздник отметят на государственном уровне в шестой раз. Как появился День отца, когда его отмечают в других странах, какие у праздника традиции и что можно подарить папе — в материале mk.ru.

День отца в России в 2026 году: коротко

Дата: 18 октября 2026 года, воскресенье

Когда отмечают: в третье воскресенье октября

Статус: государственный праздник с 2021 года, указ президента № 573

Выходной: да, праздник всегда выпадает на воскресенье. Но он не является нерабочим праздничным днем в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса. Поэтому переноса и дополнительного выходного он не дает.

Праздник привязан не к конкретному числу, а к дню недели. Поэтому дата каждый год меняется.

2025 — 19 октября,

2026 — 18 октября,

2027 — 17 октября,

2028 — 15 октября.

С какого года отмечают День отца в России

День отца в России стал официальным праздником в 2021 году. Однако идея праздничной даты в честь пап возникла значительно раньше. Во многих регионах с начала «нулевых» отмечали День отца:

Череповец — с 2002 года

Новосибирск — с 2003 года

Ульяновск — с 2006 года

Липецк — с 2006 года

Волгоград — с 2006 года

Курск — с 2006 года

Санкт-Петербург — с 2011 года

Москва — с 2014 года

В 2019 году на первом Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге прозвучало предложение учредить День отца на федеральном уровне. В июле 2021 года Минтруд вынес проект указа на обсуждение, 4 октября президент его подписал.

Как отметил в беседе с mk.ru исполнительный директор ВОО «Союз отцов», отец четверых детей Александр Заремба, на протяжении долгого периода времени институт отцовства отсутствовал в государственной повестке.

«Даже профильные комитеты по семье назывались «По семье, материнству и детству». Поэтому учреждение указом президента Дня отца — важнейший исторический момент признания важной роли отцов, поддержки традиционных семейных ценностей», — считает эксперт.

Фото: Илья Шабардин

История Дня отца в мире

Праздник придумала американка Сонора Смарт Додд из Спокана (штат Вашингтон). Когда ей было 16 лет, ее мать умерла при родах шестого ребенка. Сонору и пятерых ее братьев отец, Уильям Смарт, растил один.

Идея нового праздника пришла к Соноре в 1909 году, на церковной службе в честь Дня матери: она решила, что отцы заслуживают не меньшего признания. Впервые праздник отметили в 1910 году при поддержке местной ассоциации священнослужителей. Торжество Сонора посвятила своему папе.

Но официальным праздником День отца в США стал только через 62 года. Его постановили праздновать в третье воскресенье июня.

Постепенно праздник стал популярным и во многих странах.

Канада, Мексика, Куба, Индия, Аргентина, Великобритания, Япония. Здесь День отца празднуют в третье воскресенье июня, как и в США.

Италия, Испания, Португалия. Дату отмечают 19 марта в честь святого Иосифа.

Германия. День отца отмечают в День Вознесения, на 40-й день после Пасхи.

Таиланд. День отца празднуют 5 декабря, в день рождения покойного короля Рамы IX, которого чтут как отца нации.

Австралия, Новая Зеландия. Праздник в честь отцов приходится на первое воскресенье сентября, когда в южном полушарии наступает весна.

Фото: АГН «Москва»

Как отмечают День отца в России

День отца в нашей стране — молодой праздник, его традиции только формируются.

«День отца важен для России, потому что он укрепляет семью, повышает статус мужчины-воспитателя и закладывает основу для здорового будущего поколения, где дети растут в полноценных семьях, чувствуя поддержку и защиту обоих родителей», — говорит Александр Заремба.

В разных регионах в этот день проводятся конкурсы талантов, спортивные состязания, концерты, семейные фестивали и выставки.

Например, со 2 сентября по 4 декабря проходит всероссийский конкурс творческих работ «Папина забота в моем сердце». В Тульской области с 1 сентября по 18 октября продолжается акция «Вот он какой, мой папочка родной!»

В Санкт-Петербурге 18 октября состоится семейный фестиваль «Чудобрики 2026». А в Ханты-Мансийске готовится спортивная программа со сдачей нормативов ГТО и семейной эстафетой.

Каждая семья может создать свои традиции празднования. Александр Заремба рассказал, что проводит День отца в кругу родных.

«Я стараюсь с утра взять всю программу дня на себя — начиная с завтрака, который буду готовить для своей семьи. Обязателен звонок по видеосвязи дедушке и его поздравление. Также в программе прогулка по городу и посещение Вечного огня, это дань памяти нашим дедам. Ежегодно мы выступаем партнерами городского праздника «День Отца», где есть наша семейная площадка «Папа шеф» — мы проводим мастер-классы по приготовлению мини-бургеров, а сын со своей семьей — турнир по битве роботов. Вечером мы соберемся за семейным столом, будет теплый разговор с детьми и внуками. При этом я выключу свой сотовый телефон на весь день, этот день мы проводим без гаджетов», — поделился собеседник mk.ru.

Что подарить на День отца

Главное в этот день — сказать папе спасибо, а подарок поможет сделать это теплее. Мы собрали несколько идей для детей, взрослых сыновей и дочерей и для жены.

Подарок папе от детей

Комикс о папе. Нарисуйте смешную историю о папиных подвигах — настоящих или придуманных. Коробка воспоминаний. Соберите мелочи, которые напоминают о времени, проведенном вместе: билеты, фотографии, рисунки, записки. Дерево достижений. Нарисуйте дерево, где каждый листок — то, чему вас научил папа.

Подарок папе от взрослых детей

Цифровой архив. Оцифруйте старые семейные фото и видео и соберите их в альбом, который всегда будет под рукой. Ужин из детства. Приготовьте блюда, которые папа любил в детстве. Интервью с папой. Заранее составьте вопросы о его детстве, работе и увлечениях и запишите разговор на видео.

Подарок мужу от жены

Первое свидание заново. Повторите вечер, с которого начались ваши отношения. Футболка с пожеланиями. Закажите футболку с рисунками и словами от детей и от себя. Подарок для здоровья. Массажер для шеи и плеч, ортопедическая подушка или нужный спортинвентарь.

Частые вопросы

Какого числа День отца в 2026 году?

18 октября, в воскресенье.

День отца — это выходной?

Праздник всегда выпадает на воскресенье, то есть на выходной. Отдельного нерабочего дня за него не дают.

С какого года в России отмечают День отца?

С 2021 года — праздник учрежден указом президента № 573 от 4 октября 2021 года. До этого его отмечали только в отдельных регионах.

Почему в России День отца в октябре, а в других странах в июне?

Каждая страна сама выбирает дату. В США, где праздник появился, его отмечают в третье воскресенье июня — так закрепили законом в 1972 году. Многие страны переняли американскую дату, в Италии, Португалии и Испании День отца празднуют 19 марта, в День святого Иосифа. В России выбрали третье воскресенье октября.

Когда День отца в 2027 году?

17 октября.

Когда День матери в России в 2026 году?

День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году это 29-е число.

Как поздравить папу, если он далеко?

Позвонить или устроить видеозвонок всей семьей, отправить открытку, фото или короткое видеопоздравление. Можно заказать доставку подарка или подготовить сюрприз к встрече.