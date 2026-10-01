Когда День учителя в 2026 году: история праздника, традиции и что подарить

Является ли праздник выходным и как поздравить учителя

В России 5 октября отмечают День учителя, в 2026 году дата приходится на понедельник. Выходным этот день не является: праздник не входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом РФ. Дата выбрана не случайно: 5 октября во всем мире отмечают Всемирный день учителей. Когда появился праздник, как его отмечают в школе и что можно подарить учителю — в материале mk.ru.

День учителя в 2026 году: главное

День учителя 2026 в России отмечают 5 октября, в понедельник. Дата из года в год не меняется: профессиональный праздник педагогов установлен указом президента РФ от 3 октября 1994 года №1961. Но и в советское время День учителя широко отмечали — тогда дату праздновали в первое воскресенье октября.

В 2026 году 5 октября — обычный рабочий день. День учителя не входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленный статьей 112 Трудового кодекса РФ. Поэтому отдельного федерального выходного в честь праздника нет.

В этот день принято поздравлять

учителей школ,

преподавателей колледжей,

педагогов дополнительного образования

Кстати, у воспитателей есть свой профессиональный праздник, так же, как и у преподавателей высшей школы. Эти даты появились в календаре профессиональных праздников позже, чем День учителя. Поэтому 5 октября часто и воспитатели, и преподаватели вузов принимают поздравления по старой традиции.

В школах в этот день проводят концерты, творческие мероприятия, классные часы, учителя принимают поздравления от учеников и родителей. Им часто дарят цветы, открытки и небольшие подарки. Фото: Геннадий Черкасов

Открытки с Днем учителя для классных руководителей, педагогов допобразования, коллег, директоров школ, ветеранов, родных и близких – ЗДЕСЬ.

История Дня учителя

История российского праздника учителей берет начало еще в СССР. День учителя официально учредили в 1965 году. Тогда его отмечали в первое воскресенье октября. Многие традиции праздника родом из того времени. Накануне выходного школьники несли учителям букеты — астры, георгины, гладиолусы — и подписанные открытки. Классы выпускали стенгазеты, в школах устраивали концерты и торжественные вечера.

На международном уровне праздник возник в 1966 году. 5 октября в Париже была принята Рекомендация Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей. Документ определил ориентиры в сфере прав и обязанностей педагогов, их подготовки, условий найма и работы.

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителей, который ежегодно отмечается 5 октября. Таким образом, международный праздник связан с годовщиной принятия документа 1966 года.

В России в том же 1994 году изменили дату национального праздника. 3 октября президент Борис Ельцин подписал указ №1961, согласно которому День учителя в Российской Федерации стали отмечать 5 октября.

Поэтому сейчас российский День учителя и Всемирный день учителей приходятся на одну дату, хотя это не одно и то же по своему статусу: российский праздник установлен национальным нормативным актом, а международный проводится под эгидой ЮНЕСКО и партнерских организаций.

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Когда День учителя в Беларуси и Казахстане

День учителя отмечают во многих странах, в том числе в бывших республиках СССР.

День учителя в Беларуси. В республике праздник традиционно отмечают в первое воскресенье октября. В 2026 году это 4-е число. Дата закреплена указом президента Беларуси №157 от 26 марта 1998 года.

День учителя в Казахстане. В 2026 году праздник отмечают 5 октября. Постоянную дату установили с 2023 года, синхронизировав ее со Всемирным днем учителей. До этого в Казахстане, как и в Беларуси, День учителя праздновали в первое воскресенье октября.

Традиции Дня учителя

На федеральном уровне к празднику приурочено награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года». В 2026 году он проводится в 37-й раз. Торжественная церемония проходит 1 октября в Кремлевском дворце. Ожидается, что 5 октября с лауреатами конкурса встретится президент Владимир Путин.

Кроме того, по всей стране в честь праздника проходят концерты, награждения учителей, встречи ветеранов системы образования, конференции, выставки.

Школьные традиции празднования Дня учителя остаются неизменными на протяжении многих лет. Педагогам дарят цветы, открытки, небольшие подарки, сувениры. Ученики могут подготовить концерт, стенгазету, видеопоздравление.

Одна из известных традиций — День школьного самоуправления. Старшеклассники на время берут на себя часть обязанностей учителей и администрации: готовят уроки, проводят занятия и организуют работу классов. Проводить такой день необязательно — решение принимает сама школа.

Учителей поздравляют и выпускники. Бывшие ученики могут записать короткие видео или прийти в школу на праздничное мероприятие. Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Что подарить на День учителя

Выбирая подарки на День учителя, стоит учитывать не только интересы педагога, но и ограничения закона.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ стоимость подарка учителю не должна превышать 3000 рублей.

Поэтому вопрос, что подарить учителю, лучше решать в пользу небольшого и нейтрального знака внимания.

Подойдут:

книга, если известны интересы педагога;

ежедневник или качественная канцелярия;

небольшой набор сладостей;

фотография класса или альбом с пожеланиями учеников;

подарочный сертификат;

подарок, сделанный своими руками.

От класса можно подготовить общий творческий презент: например, альбом с короткими записками учеников, видеоролик или концертный номер.

От дорогой техники, украшений, наличных денег и других дорогостоящих подарков лучше отказаться. Не стоит выбирать и слишком личные вещи — парфюмерию, одежду или косметику. Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Как поздравить с Днем учителя

Хорошее поздравление не обязательно должно быть длинным. Нескольких конкретных слов благодарности вполне достаточно.

От ученика

С Днем учителя! Спасибо за ваши уроки, терпение и поддержку. Желаю вам вдохновения, хорошего настроения и благодарных учеников.

Поздравляю с Днем учителя! Спасибо, что помогаете разобраться даже в самых сложных темах и всегда находите время для учеников. Желаю вам сил и радости от своей работы.

От класса

Поздравляем с Днем учителя! Спасибо за знания, внимание и терпение. Желаем вам интересных уроков, уважения учеников и как можно больше поводов гордиться их успехами.

От родителей

Поздравляем с Днем учителя и благодарим за вашу работу, заботу о детях и внимание к каждому ученику. Желаем вам спокойных рабочих дней, профессиональных успехов и благодарности от учеников.

Короткое сообщение

С Днем учителя! Спасибо за знания, поддержку и ваш ежедневный труд. Желаю вдохновения, здоровья и талантливых учеников!

От выпускника

Поздравляю с Днем учителя! С благодарностью вспоминаю ваши уроки и школьные годы. Спасибо за знания, которые остались со мной и после выпуска. Желаю вам здоровья и хороших учеников!

Частые вопросы

Какого числа День учителя в 2026 году?

В России День учителя отмечают 5 октября 2026 года, в понедельник. Это фиксированная дата.

Является ли День учителя выходным?

Нет. 5 октября не входит в перечень нерабочих праздничных дней по статье 112 ТК РФ. В 2026 году это обычный понедельник.

Когда День учителя в Беларуси и Казахстане?

В Беларуси в 2026 году праздник отмечают 4 октября, поскольку там используется правило первого воскресенья октября. В Казахстане с 2023 года День учителя отмечают 5 октября.

С какого года в России отмечают День учителя 5 октября?

С 1994 года. До этого праздник отмечали в первое воскресенье октября.

Почему выбрали именно 5 октября?

Дата связана с Рекомендацией Международной организации труда и ЮНЕСКО о положении учителей, принятой 5 октября 1966 года. Всемирный день учителей отмечается в эту дату с 1994 года.

Сколько можно потратить на подарок учителю?

Для обычных подарков работникам образовательных организаций статья 575 ГК РФ устанавливает предел 3000 рублей.

Можно ли поздравить учителя после 5 октября?

Да. Если не получилось сделать это в сам праздник, поздравление на следующий день тоже будет уместно. Главное — написать лично и без формальных, слишком общих пожеланий.