Открытки с Днем пожилых людей — 2026: красивые картинки с пожеланиями

Открытки и поздравления для бабушек, дедушек и родителей

1 октября в России отмечают День пожилого человека — праздник тех, кто вырастил нас, научил жить и до сих пор готов поддержать советом и добрым словом. Это повод позвонить бабушке и дедушке, заехать к родителям, поздравить соседей и бывших коллег. Один из способов проявить внимание — отправить праздничную открытку с пожеланиями. Красивые картинки с Днем пожилого человека и теплые поздравления — в подборке mk.ru.

Открытки с Днем пожилого человека с пожеланиями

Главное в этих открытках — теплые слова: пожелания здоровья, бодрости, долгих лет и внимания близких. Они подойдут для родителей, бабушек и дедушек, соседей, ветеранов и бывших коллег, которые уже на заслуженном отдыхе.

Выберите открытку, сохраните ее на телефон или компьютер и отправьте в мессенджере или по почте. Все открытки можно скачать бесплатно.

Открытка ко Дню пожилого человека — поздравление на 1 октября

С Днём пожилого человека — картинка с тёплыми пожеланиями

Международный день пожилых людей — открытка с добрыми словами

Поздравительная открытка с Днём пожилого человека для родителей

Картинка ко Дню пожилого человека в спокойных осенних тонах

Открытка бабушке на День пожилого человека

Открытка ко Дню пожилого человека, 1 октября 2026 года

Красивые открытки с Днём пожилых людей — пожелание здоровья

Скачать открытку с Днём пожилого человека бесплатно

Открытка ко Дню пожилого человека для дедушки

Кстати, открытку для бабушки или дедушки можно не только отправить, но и распечатать: многие пожилые люди не пользуются мессенджерами, а бумажную открытку можно поставить на полку и показать близким и друзьям.

О том, какие еще праздники отмечают в октябре 2026 года, о выходных и рабочих днях этого месяца — читайте ЗДЕСЬ.

Открытки с Днем пожилого человека в осенних тонах

Праздник приходится на начало октября, поэтому на открытках уместны золотые листья, рябина, яблоки, астры и хризантемы, осенний парк и скамейка у пруда. Осень часто называют золотой порой — и эти открытки говорят о том же: зрелые годы тоже бывают яркими, теплыми и красивыми.

Картинка поздравление с Днём пожилого человека для соседей

Международный день пожилых людей — картинка для близких

Картинки ко Дню пожилого человека — пожелание долголетия

Картинка 1 октября: День пожилого человека

С Днём пожилого человека — картинка для бабушки и дедушки

Открытка с Днём пожилого человека — картинка с благодарностью

С Днём пожилого человека — прикольная картинка с юмором

Открытка поздравление с Днём пожилого человека в стихах

Картинка-открытка ко Дню пожилого человека для коллег на пенсии

У кого и на сколько вырастут пенсии с 1 октября 2026 года — читайте ЗДЕСЬ.

Открытки для бабушки

Нежные открытки с цветами, пирогами, вязанием и котиками — для самой любимой бабушки. Такую картинку приятно получить от внуков, а если внуки маленькие, открытку можно распечатать и дать им подписать своей рукой или дорисовать к ней рисунок.

Красивая картинка с Днём пожилого человека и цветами

Скачать картинку с Днём пожилого человека для мессенджера

Открытка ко Дню пожилого человека — пожелание бодрости и тепла

Открытка ко Дню пожилого человека для ветеранов труда

Международный день пожилых людей — открытка к 1 октября

Открытки для дедушки

Для дедушки — открытки в более сдержанном стиле: осенний лес, рыбалка, дача, любимое хобби. Сопроводите картинку короткими словами благодарности: дедушкам часто важнее услышать «спасибо, что научил», чем длинные пожелания.

Картинки ко Дню пожилого человека для семейного чата

Красивые картинки с Днём пожилого человека для отправки родителям

Поздравительная открытка с Днём пожилого человека для учителя

Открытка поздравление с Днём пожилого человека для старшего поколения семьи

Международный день пожилых людей — картинки с пожеланием долгих лет

Прикольные открытки с Днем пожилого человека

Веселые открытки с добрым юмором — про дачу, внуков и молодость души. Они подойдут для тех, кто любит шутку и не любит пафос. Главное правило — шутка должна поднимать настроение, а не напоминать о годах.

С Днём пожилого человека — весёлая прикольная картинка

Открытка ко Дню пожилого человека — минимализм, без слов

Открытка бабушке на День пожилого человека от внуков

Открытка с Днём пожилого человека: картинки для бабушки с пожеланием уюта

Картинка поздравление с Днём пожилого человека с пожеланием мира

Поздравления с Днем пожилого человека своими словами

Для мамы и папы

Дорогие мои! Спасибо вам за жизнь, за тепло вашего дома и за то, что в любой ситуации вы — моя надежная опора. Пусть возраст измеряется не цифрами в паспорте, а молодостью ваших сердец. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих счастливых лет вместе!

Родные мои мамочка и папочка! В этот осенний день хочется сказать вам огромное спасибо за ваш бесценный жизненный опыт, за мудрые советы и за ту бесконечную любовь, которой вы окружаете нас всю жизнь. Пусть ваше здоровье будет крепким, а в доме всегда царят уют, мир и благополучие!

Любимые мои родители! Ваш союз, ваша мудрость и терпение — это главный пример для меня. С праздником вас! Пусть осень вашей жизни будет теплой, светлой и изобильной, а силы и бодрость духа никогда не покидают вас!

Дорогие мама и папа! Низкий вам поклон за все, что вы для меня сделали и делаете. Пусть ваши седины будут символом мудрости и уважения, а в глазах всегда горит тот самый добрый и молодой огонек. Здоровья вам, терпения и гармонии в душе!

Мои дорогие! С праздником вас! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен солнцем, звонким смехом внуков и чувством глубокого покоя. Мы так ценим каждое мгновение, проведенное рядом с вами. Будьте здоровы, живите в радости и берегите друг друга еще много-много лет!

Для бабушки

Бабушка, с праздником! Спасибо за самые вкусные пироги, за сказки на ночь и за то, что всегда на моей стороне. Желаю тебе здоровья, хорошего настроения и много-много лет рядом с нами!

Любимая бабушка, с Днем пожилого человека! Пусть ничего не болит, сон будет крепким, а родные и близкие звонят каждый день. Ты — сердце нашей семьи.

Моя дорогая бабушка! С праздником тебя! Для меня ты — самое доброе и теплое сердце в мире. Спасибо за твои ласковые руки, за самые вкусные блинчики и за ту безусловную любовь, которой ты нас окружаешь. Живи долго-долго нам на радость, мы тебя очень любим!

С днем мудрости и добра тебя, бабуля! В этот день хочу сказать, как сильно мы тебя ценим и любим. Твой жизненный путь, твое терпение и умение во всем находить хорошее — это главный пример для нас. Желаю тебе бодрости духа и неиссякаемых сил. Пусть каждый твой день начинается с улыбки и хороших новостей.

Для дедушки

Дедушка, с праздником! Спасибо за мудрые советы, за рыбалку, за шахматы и за то, что научил меня никогда не сдаваться. Желаю крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения!

Дорогой дедушка! С праздником тебя! Для меня ты всегда был примером силы, надежности и огромного жизненного опыта. Спасибо за твою поддержку, за интересные истории и за то, что с тобой всегда так спокойно и тепло. Желаю тебе крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет счастливой жизни!

С праздником мудрости и опыта тебя, мой родной! Твой труд, твои знания и мудрые советы — это бесценный капитал нашей семьи. Мы гордимся тобой и бесконечно уважаем. Желаем тебе неиссякаемого оптимизма, душевного спокойствия и здоровья, которое никогда не подводит!

Мой дорогой дедуля, с праздником! Желаю тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и отличного настроения. Спасибо за твою мудрость и доброе сердце. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых дней, радостных встреч и поводов для улыбки!

Для друзей, знакомых, коллег

С Днем пожилого человека! Спасибо за ваш труд, опыт и доброе отношение к людям. Желаем здоровья, благополучия, внимания близких и душевного спокойствия!

С праздником! Пусть каждый день приносит радость, рядом будут заботливые люди, а жизнь дарит новые интересы и встречи.

От всей души поздравляю с Днем мудрости и опыта! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в каждом новом дне. Пусть жизнь будет наполнена уважением окружающих, семейным теплом и радостью новых достижений!

Дорогие друзья, поздравляю всех нас с праздником золотого возраста! Годы — это не просто цифра, это наше главное богатство: теплые воспоминания, верная дружба и житейская мудрость. Желаю вам от всего сердца богатырского здоровья, бодрости духа и оптимизма. Пусть в наших домах всегда царят уют и гармония, а впереди ждет еще много интересных встреч, ярких впечатлений и радостных дней!

С праздником мудрости, почета и уважения! В этот замечательный осенний день хочу пожелать вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и мирного неба над головой. Пусть каждый день дарит поводы для улыбки, а внимание и забота близких людей согревают в любую погоду. Благополучия, уюта и гармонии вашему дому!

Шуточные поздравления

С Днем пожилого человека! Желаю, чтобы давление было только атмосферное, урожай — рекордным, а внуки приезжали не только за вареньем!

С праздником! Пусть возраст будет только в паспорте, а в душе — вечные двадцать пять. И пусть пенсия приходит пораньше, а уходит попозже!

С праздником! Желаю, чтобы в огороде все росло, в кошельке все прибывало, а внуки звонили чаще, чем по телевизору показывают рекламу!

С праздником! Мы не стареем, а становимся классикой, раритетом и премиум-версией! Так что живем в кайф, улыбаемся назло всем невзгодам и зажигаем так, чтобы молодежь брала пример!

День пожилого человека: что это за праздник

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН, принятому 14 декабря 1990 года. В России праздник появился в 1992 году: его учредил Президиум Верховного Совета РФ. Официальное название российского праздника — День пожилых людей, но чаще его называют Днем пожилого человека.

В этот день поздравляют пенсионеров, ветеранов труда, родителей, бабушек и дедушек. По всей стране проходят концерты, социальные акции, выставки и встречи, а в ряде регионов пожилым людям к празднику полагается разовая выплата.