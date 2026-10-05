Открытки с Днем учителя 5 октября 2026 года: 60+ красивых картинок с пожеланиями

- Красивые открытки с Днем учителя с пожеланиями
- Открытки для учителей-предметников и классных руководителей
- Открытки для учителей-ветеранов
- Открытки для педагогов дополнительного образования
- Открытки для директоров школ
- Открытки с Днем учителя для коллег
- Открытки с Днем учителя для родных и близких
- День учителя: что это за праздник
Красивые открытки с Днем учителя с пожеланиями
Яркие открытки с осенними букетами, школьной доской, книгами и добрыми словами подойдут любому педагогу. Главное в них — пожелания: здоровья, вдохновения, терпения и благодарных учеников. Выберите открытку, сохраните на телефон или компьютер и отправьте в мессенджере, родительском чате или по почте. Все открытки можно скачать бесплатно.
Кстати, День учителя не является выходным: 5 октября 2026 года — обычный рабочий понедельник, и уроки в школах идут по расписанию. Подробно об истории и традициях праздника — ЗДЕСЬ.
Открытки для учителей-предметников и классных руководителей
Формулы и графики — для учителя математики, раскрытая книга и перо — для учителей литературы и русского языка, глобус — для географа, колбы — для химика, мяч и свисток — для учителя физкультуры. Открытка с символами любимого предмета показывает, что поздравление адресовано именно этому человеку, а не всем сразу.
Для классного руководителя и первой учительницы — самые теплые открытки: с детскими рисунками и словами благодарности от всего класса. Эти педагоги проводят с детьми больше всего времени: знают характер каждого, мирят поссорившихся и отвечают на вопросы родителей.
О том, какие еще праздники отмечают в октябре 2026 года, о выходных и рабочих днях этого месяца — читайте ЗДЕСЬ.
Открытки для учителей-ветеранов
В День учителя вспоминают и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но по-прежнему остается учителем для своих выпускников. Для них — открытки в классическом стиле: осенние цветы, школьный звонок, старые фотографии и слова благодарности за годы работы. Бывшим ученикам стоит добавить пару строк от себя — учителю важно знать, что его помнят.
Подборка поздравлений с Днем учителя своими словами, в стихах и в прозе – ЗДЕСЬ.
Открытки для педагогов дополнительного образования
5 октября поздравляют и тех, кто учит детей после уроков: тренеров, преподавателей музыкальных и художественных школ, руководителей кружков, студий и секций. На этих открытках — ноты, кисти и краски, танцевальные па, шахматы и спортивные награды.
Открытки для директоров школ
Директору школы подойдет открытка в сдержанном, торжественном стиле: строгий шрифт, классический букет, слова уважения и благодарности за руководство школой. Такую открытку уместно отправить от родительского комитета, от педагогического коллектива или от выпускников.
Открытки с Днем учителя для коллег
Учителя поздравляют в этот день и друг друга. Для учительской и рабочего чата — открытки с добрым юмором и понятными только своим деталями: стопки тетрадей, красная ручка и чашка кофе на перемене. Пожелания здесь простые: послушных классов, спокойных проверок и длинных каникул.
Открытки с Днем учителя для родных и близких
Если учитель — мама, бабушка, отец, сестра, жена или муж, поздравление может быть более личным. В этой подборке — душевные открытки со словами любви и гордости за близкого человека, который выбрал одну из самых важных профессий.
День учителя: что это за праздник
День учителя в России отмечают 5 октября. Дата установлена указом президента от 3 октября 1994 года №1961. До этого, с 1965 года, праздник приходился на первое воскресенье октября. В тот же день отмечают Всемирный день учителей: его учредила ЮНЕСКО в 1994 году в честь принятия Рекомендаций о положении учителей.
В этот день поздравляют учителей школ, классных руководителей, директоров и завучей, преподавателей колледжей и педагогов дополнительного образования. В школах проходят концерты, классные часы и День самоуправления, а учителям дарят цветы, открытки и небольшие подарки.