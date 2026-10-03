Поздравления с Днем учителя 5 октября 2026 года: своими словами, в стихах и прозе

Как поздравить учителей с праздником от учеников, родителей и выпускников

День учителя в России отмечают 5 октября. В 2026 году праздник выпадает на понедельник, и учебная неделя в школах начнется с цветов и поздравлений. Многие классы готовят сюрпризы заранее: репетируют номера, рисуют стенгазеты, подписывают открытки. Учителю не так важен подарок, как теплые слова о том, что его труд ценят. В подборке mk.ru — поздравления с Днем учителя на любой случай: официальные и душевные, от учеников и родителей, в стихах и в прозе.

Общие поздравления с Днем учителя

Поздравляем с Днем учителя! Спасибо за знания, терпение и веру в каждого ученика. За уроки, после которых хочется узнать больше, и за слова поддержки, которые звучат именно тогда, когда они нужнее всего. Пусть ваш труд приносит радость, ученики дают поводы для гордости, а каждый учебный день дарит хорошее настроение!

Учитель — это человек, который открывает двери в большой мир знаний. Спасибо, что каждый день вы делаете это для наших детей!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником! Вы не только учите решать задачи, писать без ошибок, разбираться во многих предметах, но и помогаете детям становиться самостоятельными, уверенными в себе. Пусть ваша работа ценится по достоинству, рядом будут понимающие коллеги, а дома всегда ждут тепло и уют!

С Днем учителя! Желаем, чтобы звонок с урока никогда не прерывал интересного разговора, тетради проверялись быстро, а на родительских собраниях звучали только приятные новости!

Спасибо за ваш труд, который не заканчивается со звонком: за проверенные по вечерам тетради, продуманные планы уроков и время, которое вы отдаете детям. Пусть все это возвращается к вам благодарностью и любовью учеников, счастливыми событиями!

Дорогие учителя, с праздником! Пусть вдохновение не покидает вас, ученики радуют успехами, а каждый новый учебный год приносит больше приятных открытий, чем забот. Крепкого здоровья, мира и семейного счастья!

Хороший учитель запоминается на всю жизнь. Спасибо, что вы — именно такой педагог!

Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Открытки с Днем учителя для классных руководителей, педагогов, коллег, директоров школ, ветеранов, родных – ЗДЕСЬ.

Поздравления с Днем учителя своими словами

Хочу сказать вам спасибо за то, что вы видите в каждом ученике личность. Вы умеете объяснить сложное простыми словами, поддержать того, у кого что-то не получается, и порадоваться вместе с тем, кто справился. Спасибо вам за это!

С Днем учителя, дорогая [Имя Отчество]! Спасибо за то, что наш ребенок полюбил ваш предмет и теперь сам рассказывает нам дома, что нового узнал на уроке. Для нас это очень важно. Желаем вам здоровья, терпения и побольше спокойных, радостных дней!

Вы научили нас не бояться ошибок и не сдаваться, если что-то не получается с первого раза. Этот урок оказался важнее любой контрольной. С Днем учителя!

Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше отличных оценок: за здоровье, за настроение, за отдых и за учеников!

Спасибо, что каждый день вы приходите в класс с хорошим настроением и умеете зарядить им всех нас. Пусть ваша энергия никогда не иссякает, а работа приносит только радость!

Поздравления с Днем учителя от родителей

От лица всех родителей нашего класса хотим сказать вам огромное спасибо. Вы стали для наших детей мудрым наставником, который ведет их к знаниям, учит дружить и отвечать за свои поступки. Мы видим, как они растут, становятся увереннее и самостоятельнее, и знаем, что в этом большая ваша заслуга. Желаем вам здоровья, радости, профессиональных успехов и благополучия! А наш класс пусть всегда будет дружным и радует вас своими успехами!

Дорогая [Имя Отчество]! Мы хотим поблагодарить вас лично от нашей семьи. Мы видим, как внимательно вы относитесь к нашему ребенку и как он изменился за это время. Спасибо за ваше терпение, поддержку и мудрые советы. С Днем учителя!

Для родительского чата — короткие тексты, которые удобно отправить

Поздравляем с Днем учителя нашего классного руководителя и всех педагогов школы! Спасибо за знания, терпение и заботу!

[Имя Отчество], спасибо за ваш труд! Вы лучшая!

С Днем учителя! Спасибо, что наши дети ходят в школу с удовольствием.

Дорогая [Имя Отчество]! Спасибо за ваше терпение и умение найти подход к каждому.

Поздравляем с праздником! Здоровья, вдохновения, старательных учеников и понимающих родителей!

Поздравления с Днем учителя в стихах

Звенит звонок — и в классе вновь

Звучат слова приветствия.

Спасибо вам за труд, любовь,

Надежность и ответственность!

***

За каждый урок, за терпенье и знанья,

За то, что всегда нас готовы понять,

Примите от нас в этот день пожеланья

Здоровья и радости — не сосчитать!

***

Вы нам открыли целый мир —

И повели дорогой верной.

Для нас вы — главный ориентир

Терпенья, доброты безмерной.

***

Спасибо вам за каждый час,

Что вы с детьми проводите,

За то, что к сердцу каждый раз

Дорогу вы находите.

Вы каждый день, из года в год,

Детей ведете к знаниям.

Пусть ваш нелегкий труд несет

Вам радость и признание!

***

Осенний лист, букет в руках,

Звонок и шум за дверью.

Спасибо вам за свет в глазах,

За знания и доверие!

***

От выпускников

Мы стали взрослее, мы стали другими,

Но помним, как в школу пришли в первый класс.

И ваше, учитель, любимое имя

Живет и сегодня в сердцах у всех нас.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Поздравления для разных учителей

Первой учительнице

Спасибо, что вы первой взяли наших детей за руку и повели в школьную жизнь. Вы научили их читать, писать и считать, а главное — любить учебу. Вас они будут помнить всегда!

Первая учительница — как вторая мама. Спасибо за доброту, терпение и тепло, с которыми вы встречаете малышей каждое утро. С праздником!

Пусть ваши ученики всегда приносят вам радость, а их первые успехи становятся вашими самыми приятными наградами!

Классному руководителю

Спасибо, что вы для класса не только учитель, но и наставник, советчик и защитник. Вы знаете о каждом ученике больше, чем кажется, и всегда найдете нужные слова. С Днем учителя!

На ваших плечах — уроки, классные часы, поездки, собрания и бесконечный родительский чат. Спасибо за то, что все это вам по силам! Желаем спокойных дней и благодарных учеников.

Пусть наш класс всегда будет дружным, а вы гордитесь каждым из учеников!

Учителю математики

Спасибо, что учите нас логично мыслить и не бояться сложных задач. Пусть в вашей жизни все складывается, а неприятности только вычитаются!

С Днем учителя! Желаем, чтобы радость умножалась, а заботы делились на всех поровну.

Учителю русского языка и литерат