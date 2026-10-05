Громкие дела с Евой Меркачёвой: дело «Матери всех воров» Кали Никифоровой

В 80–90-е её знал весь криминальный мир. Калина Никифорова, которую называли «матерью всех воров», не имела статуса «вора в законе», но её слово было законом для самых влиятельных авторитетов.

5 октября в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» Обозреватель «Московского комсомольца», автор исторических хроник Ева Меркачева в рамках рубрики «Громкие дела» на основе реального материала дела, которые изучила лично, расскажет:

- Как и когда обычная женщина стала «матерью всех воров»?

- Почему правоохранительные органы следили за ней следили задолго до дела 1975 года, если она «не давала поводов»?

- По какой причине её последнее дело - организация угона самолёта - так и не было доведено до конца?