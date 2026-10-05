Убийство Талькова: актёр Николай Лещуков о драматических совпадениях

35 лет прошло после убийства Игоря Талькова, а вопросы остались. В день памяти, 6 октября, в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» актёр Николай Лещуков, друг Игоря Малахова - человека, которого обвиняли в убийстве Игоря Талькова, - рассказал свою версию событий того рокового вечера в петербургском «Юбилейном».

- Что на самом деле произошло в коридоре концертного зала?

- Почему порядок выхода на сцену стал поводом для конфликта?

- Кто первым достал оружие и чей выстрел стал смертельным?

Лещуков, годами наблюдавший жизнь Малахова и его окружения изнутри, вспоминает хронику трагедии.