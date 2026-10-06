Спроси у доктора: какие мужские заболевания помолодели в 2026 году

7 октября в 13:00 в эфире Пресс-центра «МК» - деликатный разговор с врачом-урологом «Открытой клиники» Владимиром Малашенко.

Цифровая среда, малоподвижный режим, позднее начало половой жизни и фастфуд - всё это уже не просто слова, а реальные факторы риска. Врач расскажет, почему простатит диагностируют даже у 25-летних, как отличить тревожные симптомы аденомы от обычного переохлаждения и можно ли предотвратить рак простаты.

- С какого возраста мальчику нужен уролог?

- Почему 80% молодых мужчин сталкиваются с психогенной импотенцией?

- Вредят ли энергетики почкам и как фастфуд влияет на фертильность?