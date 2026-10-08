Евгению Евстигнееву – 100: откровения ученика о мастере

К 100-летию Евгения Александровича Евстигнеева 9 октября в 13:00 в Пресс-центре «МК» – разговор о великом артисте. Актер и режиссер Николай Сахаров – воспитанник Евстигнеева по Школе - Студии МХАТ – рассказал о том, каким мастер был в жизни, на сцене и в профессии.

- Как Евгений Александрович воспитывал в студентах совесть – то качество, которое, по его словам, актеру нужно больше таланта?

- Почему мастер не хотел играть профессора Преображенского – и как жена уговорила его на главную роль в «Собачьем сердце»?

- Что значило его слово «верно» вместо «гениально» – и кого он однажды все-таки похвалил?