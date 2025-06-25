Пять шагов на пути к мечте

Образование в системе среднего профессионального образования (колледжи и техникумы) выбирают все больше старшеклассников. Такой сценарий выбирают более 60% выпускников 9-х классов. Причем поступить в колледж можно так, чтобы было гарантировано последующее трудоустройство. Речь о целевом обучении в системе среднего профессионального образования. «МК» детально разобрался в том, как получить не только профессию, но и работу, определяющую успех.