Работодатели теперь активно участвуют в подготовке специалистов. Именно так работает федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Проект изменил не только систему подготовки кадров, но и отношение общества к профобразованию.
Образование в системе среднего профессионального образования (колледжи и техникумы) выбирают все больше старшеклассников. Такой сценарий выбирают более 60% выпускников 9-х классов. Причем поступить в колледж можно так, чтобы было гарантировано последующее трудоустройство. Речь о целевом обучении в системе среднего профессионального образования. «МК» детально разобрался в том, как получить не только профессию, но и работу, определяющую успех.
Сегодня в федеральном проекте «Профессионалитет» участвуют более 1,5 тыс. колледжей и 2,4 тыс. предприятий из 86 регионов России. В рамках проекта выпускники 9-х и 11-х классов могут в короткие сроки освоить востребованную профессию с упором на практику и сразу же после окончания учебного заведения гарантированно попасть на выбранное еще до поступления в колледж «предприятие мечты».
Престиж среднего профессионального образования в последние годы растет невиданными темпами. В Москве в этом году ровно половина выпускников 9-х классов предпочли поступать в колледжи; по стране эта цифра составила 62,5 %. Ребят привлекает модернизированная техническая база колледжей, интересная практика на производствах и достойная зарплата сразу же после окончания учебы.
Успешное будущее и процветание нашей страны, рост ее экономики во многом зависит от качества подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО). От их знаний и умений, их компетенций с учетом актуальных требований к современным производствам зависит развитие реального сектора российской экономики, здравоохранения, сферы услуг и так далее.
Учиться в колледжах и техникумах становится все престижней. В большей степени это стало возможным благодаря успешной реализации с 2022 года федерального проекта «Профессионалитет», который полностью преобразил и продолжает менять систему среднего профессионального образования (СПО) в соответствии с современными требованиями.
Абитуриентам, которые нацелены на продолжение обучения в колледжах и техникумах, приготовиться: стартовала приемная кампания в образовательных организациях федерального проекта «Профессионалитет»! На сегодняшний день он объединяет 1470 колледжей и 2340 компаний-работодателей из 81 региона России.
Сегодня страна держит курс на обеспечение технологического лидерства. Что для этого нужно? Во-первых, собственно развитие технологий, а во-вторых, подготовка кадров, которые будут работать с этими технологиями. И здесь особый вес приобретает система среднего профессионального образования (СПО): именно в колледжах и техникумах можно освоить востребованную профессию в высокотехнологичных отраслях экономики.
Сегодня от создания новой технологии до ее апробации и внедрения на предприятии проходят считаные месяцы. Как результат – работодатели непрерывно трансформируют подходы к организации производственных процессов и профессиональные требования к специалистам, которым предстоит работать с инновационными технологиями и оборудованием.
В этом году система среднего профессионального образования (СПО) России отмечает свой 85-летний юбилей – 2 октября 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах». Именно этот документ и заложил основы профессионально-технического обучения в нашей стране.
Подготовить до 2028 года более миллиона специалистов ведущих рабочих специальностей – требование времени. Этой задачей занимается федеральный проект «Профессионалитет» – флагман в развитии системы СПО (среднее профессиональное образование). Приоритетными направлениями для подготовки кадров Президент называл электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство и оборонно-промышленный комплекс, строительство, транспорт, атомную отрасль.
Среднее профессиональное образование сегодня переживает период трансформации, превращаясь в мощный социальный лифт, который в сжатые сроки способен подготовить компетентного, знакомого с современным производством специалиста, который будет востребован после окончания обучения в реальном секторе экономики.
В 2025 году система среднего профессионального образования в России переживает масштабную трансформацию. В её центре — проект «Профессионалитет», направленный на подготовку квалифицированных специалистов, соответствующих актуальным требованиям экономики.
Современные вызовы экономики и стремительное развитие технологий требуют пересмотра традиционных подходов к профессиональному образованию. Федеральный технопарк профессионального образования в Калуге открывает новые горизонты для подготовки высококвалифицированных специалистов для достижения страной технологического суверенитета и лидерства.
В октябре 2025 года система среднего профессионального образования (СПО) отмечает 85-летний юбилей. За эти годы колледжи и техникумы претерпели кардинальные изменения — не только в облике современных кампусов и мастерских, но и в самой системе подготовки кадров.