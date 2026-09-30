Аналитики назвали ошибки в ремонте, влияющие на цену квартиры

Каждый пятый россиянин делает ремонт с прицелом на продажу жилья

Россияне назвали ошибки в ремонте, которые могут снизить стоимость квартиры при продаже. 41% столкнулись с нехваткой систем хранения, ниш под шкафы и мебель. 29% считают неудачным выбор цветовой гаммы.

По данным исследования аналитического центра группы компаний «Гранель», 36% россиян самостоятельно делали ремонт в своем жилье. Почти каждый пятый (19%) - «с прицелом на перепродажу», чтобы в дальнейшем квартира стоила дороже на вторичном рынке.

24% готовили жилье под сдачу. 46% делали ремонт «под себя» для дальнейшей жизни в квартире. Лишь 11% опрошенных отмечают, что не экономили при самостоятельном ремонте на мебели и материалах.

19% остались довольны результатом самостоятельного ремонта и считают, что смогли сэкономить. 17% признались, что пожалели о таком решении. 21% участников исследования нанимали профессионалов, а 26% предпочли купить квартиру с готовой отделкой.

Одной из самых распространенных проблем самостоятельного ремонта стала организация хранения. 41% россиян, которые пожалели о ремонте своими силами, поняли, что в квартире недостает мест для хранения вещей. 29% рассказали, что после ремонта квартира стала выглядеть дешево или неаккуратно из-за плохого подбора колера.

Каждому восьмому пришлось дополнительно вкладываться из-за экономии на электрике и сантехнике. Каждый десятый пожалел о неудачной планировке и нехватке места на кухне, а 7% - о недостаточном зонировании гостиной под рабочую зону.

- При проектировании квартиры важно максимально эффективно использовать доступную площадь внутри жилья. Например, в комнате размером 16 квадратных метров после размещения кровати и рабочего места остается 4 метра, которые можно использовать под хранение. Для семьи из четырех человек в квартире площадью 60 «квадратов» необходимо предусмотреть 5–6 погонных метров хранения, иначе часть вещей неизбежно перемещается на балкон, в коридоры или другие функциональные зоны, - советует директор по продукту Светлана Шульгина.