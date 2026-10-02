Третий квартал удивил рекордами: на московском рынке новостроек зафиксирован максимум по стартам в премиум-сегменте и исторический минимум в комфорт-классе

Столичный первичный рынок жилья медленно, но верно дрейфует в сторону дорогих проектов. По итогам третьего квартала впервые на территории Москвы не стартовало ни одного проекта массового жилья. Зато в июле-сентябре застройщики открыли продажи в семи комплексах премиум-класса, что является рекордом для этого сегмента. Квартальные результаты не удивили экспертов, поскольку дорогие сегменты рынка новостроек в меньшей степени зависят от уровня доступности ипотеки.

Как рассказал «МК» управляющий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин, среди проектов, продажи которых начались в столице в течение третьего квартала этого года, преобладает премиальный сегмент – 7 проектов из 12. Также появилось два новых комплекса высокобюджетного сегмента (элитный и делюкс-класс) и три комплекса бизнес-класса. При этом девелоперы не вывели на рынок ни одну массовую новостройку, в том числе в Новой Москве. «Примечательно, что за первые три квартала 2026 года в исторических границах столицы стартовало 30 комплексов, а в Новой Москве – всего два», – подчеркнул эксперт.

Девелоперы высокобюджетного жилья (элитный и делюкс-класс) в III квартале 2026 года объявили о старте продаж двух проектов. «За первые 9 месяцев 2026 года в Москве стартовали 13 высокобюджетных новостроек. Предложение в элитных новостройках Москвы с начала года выросло на 25%», – сообщил эксперт MR Артур Кулешов. Наиболее востребованными среди инвесторов и покупателей, по его данным, остаются проекты рядом с парками и садами.

Застройщики проектов бизнес-класса в III квартале 2026 года вывели на рынок три комплекса, как и годом ранее. За первые 9 месяцев 2026 года в Москве стартовали 6 новостроек бизнес-класса. За аналогичный период 2025 года девелоперы вывели на рынок 12 проектов бизнес-класса, в 2024 году – 19 проектов, в 2023 году – 13 проектов, в 2022 году – 18 проектов, в 2021 году – 18 проектов.

Фото: Наталья Мущинкина

Провальным оказался третий квартал и для проектов комфорт-класса. В «старой» Москве девелоперы не вывели на рынок ни один новый проект. Это произошло впервые. В III квартале 2022-2025 гг. застройщики стабильно выводили на рынок по две массовые новостройки, 2021 года – шесть. Не замечено в июле -– сентябре премьер массовых проектов и на рынке новостроек Новой Москвы.

«Действие жесткой монетарной политики оказалось катализатором трансформации рынка массовых новостроек в Москве», – считает эксперт SIS Development Ярослав Гутнов. По его словам, строить типичные комплексы комфорт-класса стало нерентабельно. Сегодня девелоперы такого жилья проигрывают конкуренцию инвесторам, продающим квартиры в готовых новостройках.

В результате многие застройщики переориентировались на рынок жилья класса бизнес и выше. В столице стали появляться новые корпуса и проекты класса комфорт+. Такие комплексы обладают характеристиками бизнес-класса, но строятся в развивающихся локациях, где традиционно представлено в основное массовое жилье.

«Девелоперская активность второй год подряд остается на крайне низком уровне», – подчеркнул Проскурин. Стоимость проектного финансирования относительно 2025 года, по его мнению, снизилась, однако сохранилась социально-экономическая напряженность. Сейчас крайне трудно формировать финмодели проектов, особенно в бюджетных сегментах. В то же время девелоперы премиального и элитного жилья демонстрируют относительную устойчивость. Это связано прежде всего с тем, что дорогие сегменты рынка новостроек в меньшей степени зависят от уровня доступности ипотеки.