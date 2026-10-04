Выяснилось, как на стоимость квартир влияют цены на АЗС

Под Самарой после ударов украинских БПЛА загорелся крупнейший в Европе нефтяной резервуарный парк. Как полагают участники топливного рынка, пожар на стратегически важном транспортно-распределительном хабе неминуемо обострит топливный кризис в РФ. Особенно в Центральной России. От дефицита дизельного топлива может пострадать и рынок новостроек. «МК» решил узнать, каких изменений стоит ожидать покупателям жилья и как в этой ситуации поведут себя девелоперы: возьмут выросшие расходы на себя или переложат их на покупателей?

Напомним, что операция украинских спецслужб «МоЛоЧКа», нацеленная на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, началась еще в 2022 году. Однако на новый уровень она вышла в апреле 2026-го, после атаки на Туапсинский НПЗ. С той поры под ударами оказались все крупные заводы по производству топлива. Что предсказуемо вызвало очереди на АЗС, принадлежащих ВИНК ( вертикально интегрированные нефтяные компании. – «МК»), и дикий рост ценников на независимых заправках.

«Серьезный пожар на ЛПДС «Самара» заставил понервничать участников нефтяного рынка», — сообщил «МК» один из совладельцев крупной сети АЗС, пожелавший остаться неназванным. По его мнению, уже скоро его негативные последствия ощутят и рядовые владельцы автомобилей, и предприниматели. На пострадавшем уникальном объекте расположен 71 резервуар общей емкостью более 1,6 млн кубометров нефти, две нефтеперекачивающие станции, станция смешивания нефти, поступающей из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана.

Участники первичного рынка жилья, напротив, излучают оптимизм. Девелоперы пока не почувствовали угрозы от летнего скачка цен на АЗС. «С 1 июня по 31 августа средняя стоимость дизельного топлива в Москве выросла примерно на 5%, бензина — на 8–10%. Однако в моменте этот рост не оказал заметного влияния на себестоимость строительства — ни в жилом, ни в коммерческом сегменте», — сообщил «МК» управляющий директор компании, входящей в топ-10 крупнейших застройщиков Москвы.

Фото: Геннадий Черкасов

По его оценке, если тенденция к росту цен сохранится, то в долгосрочной перспективе это неизбежно приведет к удорожанию строительно-монтажных работ. Топливо — одна из ключевых составляющих логистики: вслед за ним дорожают доставка стройматериалов на объекты, работа спецтехники и транспортные услуги подрядчиков. Эти расходы постепенно закладываются в стоимость строительно-монтажных работ, а значит, и в итоговую себестоимость строительства.

«Для строительной отрасли важна не столько розничная цена бензина на АЗС, сколько стоимость дизельного топлива и перевозок», — отметил генеральный директор «Джи Три Групп» Олег Гулеватый. Влияние, по его мнению, происходит по двум направлениям: непосредственно через работу строительной техники и косвенно через доставку бетона, металлоконструкций, отделочных и других материалов. По отраслевым оценкам, топливо формирует 3–8% затрат на строительно-монтажные работы в зависимости от специфики проекта.

При этом значительно бОльший вклад в себестоимость вносят стройматериалы, фонд оплаты труда, стоимость финансирования, земли и подключения к инженерным сетям. Поэтому даже заметный рост стоимости топлива не приводит к сопоставимому увеличению цены квадратного метра.

Цена на первичном рынке определяется не только затратами девелопера, но и платежеспособным спросом, конкурентным окружением и стадией готовности конкретного проекта. «Поэтому застройщики не перекладывают рост отдельных статей расходов в стоимость жилья автоматически: часть дополнительных затрат компенсируется за счет оптимизации закупок, логистики и работы с подрядчиками», — пояснил Гулеватый.

До конца этого года он не ожидает существенного роста цен на жилье только из-за удорожания топлива, но при длительном сохранении перебоев давление на сметы и сроки проектов может усилиться.

У независимых аналитиков другая точка зрения. «Рынок недвижимости, как и другие отрасли экономики тесно взаимосвязаны. И дефицит топлива для бизнеса, безусловно, играет немаловажную роль», — считает основатель агентства недвижимости «Полезные люди» Юрий Паршиков.

По его оценке, новый виток топливного кризиса может иметь ряд негативных последствий. Причем не только для сектора новостроек, но и для сегмента коммерческой недвижимости.

Во-первых, на первичном рынке жилья из-за повышения себестоимости строительства у девелоперов вырастут издержки, что может вынудить их пересмотреть ценовую политику. Ряд игроков из-за проблем с продажами могут снизить активность или перенести сроки реализации проектов.

Во-вторых, скорее всего, изменятся запросы покупателей. В фокусе их внимания окажутся локации с удобной доступностью транспорта. Люди еще чаще будут выбирать варианты расположения, где проблем с общественным железнодорожным и городским транспортом меньше.

В-третьих, стоит ожидать снижения количества покупателей в загородных торговых центрах и моллах. Отток, наверняка, снизит привлекательность сектора торговой недвижимости для инвесторов.

В-четвертых, долгий топливный кризис разгонит общую инфляцию. В результате Банк России вынужден будет ужесточить денежно-кредитную политику, что рикошетом ударит по марже строительных компаний.

«На сегодняшний день ситуация с топливом в РФ сложная, но не катастрофичная. Сфера недвижимости довольно инертна и дефицит бензина не играет ключевой роли напрямую. Но через систему издержек влияние этого фактора вероятно будет возрастать», — подчеркнул эксперт.