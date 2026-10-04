За год в России средний школьный учитель может заработать только на 5 «квадратов» в новостройке

Всего 5 кв. метров в новостройке, в среднем по России, может приобрести школьный учитель и преподаватель колледжа на свою годовую зарплату. Еще хуже с доходами у работников дошкольных учреждений: их годовой зарплаты хватит на покупку лишь 4 «квадратов». Гораздо лучше на фоне коллег выглядят преподаватели вузов: их годовой зарплаты достаточно для покупки 10 кв. м в новостройке. К таким выводам пришли эксперты компании «Метриум», оценившие для «МК» в преддверии Дня учителя покупательную способность педагогов на рынке жилья.

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, эксперты компании провели исследование, посвященное покупательной способности работников сферы образования на рынке новостроек. Специалисты оценили возможности работников дошкольных, школьных, профессиональных и высших учебных заведений с двух сторон. Во-первых, аналитики определили, какое количество «квадратов» в новостройке они могут приобрести на среднюю годовую зарплату в своем регионе. Во-вторых, они рассчитали, на какую ипотечную ставку может претендовать работник образования, если будет направлять на ежемесячные платежи 35% своего дохода при максимальном сроке кредитования в 30 лет .

В основе исследования лежат сведения о средней стоимости 1 кв. м в новостройках из Единой информационной системы жилищного строительства, а также статистика ЦБ о сумме выданных дольщикам ипотечных кредитов. Поскольку Росстат после 2024 года не публикует новые данные статистического наблюдения зарплат в бюджетной сфере, эксперты скорректировали имеющиеся показатели 2024 года с учетом двух анонсированных индексаций зарплат: в 2025 году (на 13,7%) и в 2026 году (на 7,6%).

Соотношение годовой зарплаты педагога и стоимости жилья показывает, насколько доступной для него становится покупка недвижимости.

В среднем по России, школьный учитель за год может заработать только на 5 кв. м в новостройке. Наибольшей покупательной способностью обладают зарплаты педагогов в северных и дальневосточных регионах. Абсолютным лидером стала Магаданская область, где учитель на годовой оклад может приобрести 18 кв. м нового жилья. Высокие показатели также демонстрируют Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа (по 13 кв. м), Мурманская область (12 кв. м), а также Вологодская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 11 кв. м). Столичные педагоги сталкиваются с высокими ценами на недвижимость, что ограничивает их возможности: и в Москве, и в Санкт-Петербурге годовая зарплата учителя эквивалентна 5 кв. м.

Наименее доступным жилье оказалось в Республике Крым, где годового дохода учителя хватит лишь на 3 кв. м. Следом идет группа регионов, где этот показатель составляет 4 метра, в их числе Карачаево-Черкессия, Башкирия, Татарстан и Алтай.

Годовой зарплаты работника дошкольного учреждения в среднем по России хватит на покупку 4 кв. м в новостройке. Безусловным лидером по покупательной способности снова стала Магаданская область (14 кв. м). Высокие результаты зафиксированы в Вологодской области и ХМАО, где на годовую зарплату можно приобрести 10 кв. м, а также в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Мурманской области с результатом в 9 кв. м. В Санкт-Петербурге годовой доход работника детского сада позволяет купить 4 кв. м. Данные по Москве оказались недоступны для анализа , однако в Московской области воспитатель за год может заработать на 6 кв. м жилья в новостройке.

Наиболее заметна проблема доступности жилья стоит в Крыму, где годовой оклад воспитателя эквивалентен всего 2 кв. м нового жилья. Немногим лучше обстоят дела в Карачаево-Черкессии, где заработанных за год средств достаточно для приобретения лишь 3 кв. м.

Годовой зарплаты преподавателя колледжа в среднем по России хватает на покупку 5 кв. м метров в новостройке. Абсолютным лидером по покупательной способности сотрудников СПО вновь стала Магаданская область с показателем в 19 кв. м. Высокие результаты зафиксированы в Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, где на годовую зарплату можно купить 14 кв. м, а также в Мурманской и Вологодской областях (по 12 кв. м). Показатели столичных регионов выглядят скромнее на фоне высоких цен на недвижимость. И в Москве, и в Санкт-Петербурге годового заработка преподавателя колледжа хватит на приобретение 5 кв. м.

Наиболее сложная ситуация с доступностью жилья для этой категории педагогов сложилась в Республиках Крым, Татарстан, Алтай, Карачаево-Черкесии, а также в Севастополе, где годового дохода хватит лишь на 4 кв. м нового жилья.

Преподаватели вузов обладают самой высокой покупательной способностью среди всех категорий работников образования. В среднем по России, годовой зарплаты университетского преподавателя достаточно для покупки 10 «квадратов» в новостройке.

Абсолютным лидером по соотношению зарплат и цен на недвижимость стал ХМАО, где преподаватель вуза за год может заработать на 23 кв. м нового жилья. Очень высокие показатели демонстрирует Вологодская область, где на годовой оклад можно приобрести 20 кв. м. Следом идут Архангельская и Мурманская области с результатом в 19 кв. м, а также Республика Коми, Якутия и Камчатский край (по 18 кв. м). В Санкт-Петербурге покупательная способность преподавателя составляет 9 кв. м, в Москве – 8 кв. м.

Наиболее сложная ситуация с доступностью жилья для них складывается в Карачаево-Черкессии, где на годовой доход можно приобрести лишь 6 кв. м. Немногим лучше обстоят дела в Крыму (7 кв. м), а также в Москве и Севастополе, где этот показатель составляет 8 кв. м.

Методология исследования также заключалась в расчете доступной для педагога ипотечной ставки. За основу был взят средний по региону ипотечный кредит на новостройку, который «раскладывался» на максимальный срок в 30 лет с условием, что ежемесячный платеж не превысит 35% от зарплаты работника образования. Полученные результаты следует трактовать так: высокая ставка (например, 10% и выше) свидетельствует о высокой покупательной способности. Низкая ставка (от 0% до 5%) сигнализирует, что дохода едва хватает на обслуживание займа и необходимы субсидии. Отрицательное значение означает, что комфортного платежа недостаточно даже для погашения основной суммы долга за весь срок.

В среднем по России, чтобы ежемесячный платеж по кредиту на первичном рынке не превышал 35% от дохода школьного учителя при 30-летнем сроке займа, ставка для него должна составлять 4,9% годовых.

Лидерами по покупательной способности школьных педагогов стали Ямало-Ненецкий (16,2%), Чукотский (16,1%) и Ненецкий (13,6%) автономные округа, а также Магаданская область (13,1%) и ХМАО (12,3%). Столицы демонстрируют умеренные показатели: в Москве доступная для учителя ставка составляет 7,8%, а в Санкт-Петербурге – 7,2% годовых.

Однако доступность жилищных кредитов для педагогов кардинально различается в зависимости от субъекта федерации. Наиболее сложная ситуация наблюдается в республиках Северного Кавказа, где уровень учительских зарплат не позволяет полноценно обслуживать среднюю по региону ипотеку. В Ингушетии (-0,8%), Дагестане (-0,6%) и Чечне (-0,1%) расчеты показывают отрицательную ставку, что говорит о невозможности погасить даже основную сумму долга за весь срок кредитования при заданных условиях (в Калмыкии ставка составляет 0,0%).

Покупательная способность работников детсадов на ипотечном рынке оказалась заметно ниже, чем у школьных учителей. В среднем по стране, воспитатель детского сада может претендовать на ипотеку по ставке 2,9% годовых при условии, что платеж составит 35% его дохода, а срок кредита – 30 лет.

Наиболее благоприятные условия для оформления ипотеки у воспитателей сложились в северных и дальневосточных регионах. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где доступная ставка достигает 11,9% годовых. Следом расположились Чукотский автономный округ (11,3%), Магаданская область (10,0%), Ненецкий автономный округ (9,0%) и Ханты-Мансийский автономный округ (8,7%). В Санкт-Петербурге работник детского сада может рассчитывать на кредит под 6,4