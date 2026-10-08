Россиянам назвали важную деталь покупки недвижимости у родственника

Покупка квартиры у родственника законна. Но такие сделки привлекают внимание налоговых органов и банков. Об этом в беседе с RT рассказала юрист Валентина Восканян.

«Один из главных финансовых нюансов — имущественный налоговый вычет. Он не предоставляется, если продавец и покупатель признаются взаимозависимыми лицами по статье 105.1 Налогового кодекса России», — отметила эксперт.

Ограничение по вычету распространяется на стоимость жилья и на возврат по ипотечным %. Банки рассматривают заявки на ипотеку с особым вниманием. Кредитные организации опасаются фиктивных сделок ради обналичивания средств. Каждая финансовая организация проверяет сделку индивидуально.

Стандартный имущественный вычет позволяет вернуть 13 % от стоимости жилья. Максимальная сумма расходов для расчёта вычета составляет 2 млн рублей. Дополнительно можно получить возврат 13 % от суммы ипотечных %. Лимит по ипотечным % составляет 3 млн рублей. Однако закон запрещает получать этот вычет при сделках между взаимозависимыми лицами. К таким лицам закон относит супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестёр. Налоговая служба тщательно проверяет такие договоры.

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