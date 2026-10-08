Сын Кашпировского продал дом в США после полицейских облав на арендаторов

Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана продал дом в Калифорнии за 450 тысяч долларов после многолетних конфликтов с арендаторами, к которым неоднократно приезжала полиция. По данным SHOT, среди жильцов были люди, которых местные власти считали опасными и вооруженными. Владелец недвижимости опасался за собственную безопасность и возможного уголовного преследования.

Речь идет о доме с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в городе Ла-Кинта, расположенном неподалеку от особняка самого Кашпировского. Монтана начал сдавать недвижимость после переезда к отцу в 2014 году. Ежемесячная арендная плата составляла 3300 долларов.

Первые постояльцы не доставляли проблем, однако в 2016 году в доме поселилась другая семья. В последующие шесть лет соседи регулярно жаловались на незарегистрированные автомобили, ремонт машин во дворе и автодом, в котором проживали люди.

В 2018 году власти через суд добились изъятия двух автомобилей Infiniti и Audi. Во время эвакуации один из мужчин попытался скрыться на машине, но его задержали. Еще двоих доставили для проверки. Впоследствии обе машины уничтожили по решению суда.

В 2019 году полиция вновь выезжала к дому из-за ночных вечеринок. В 2021 году инспектор вызвал сразу двух помощников шерифа, поскольку жильцы числились в документах как опасные и вооруженные. Само здание признали небезопасным после отключения электричества за долги.

По информации SHOT, Монтана опасался, что проблемы арендаторов могут обернуться для него уголовным преследованием и лишением свободы на срок до года. В результате в 2025 году он продал недвижимость за 450 тысяч долларов, или примерно 38,2 млн рублей.

При этом расположенный на соседней улице особняк Кашпировского остается в семье. Целитель приобрел его в 2013 году и первоначально оформил на дочь Елену. После ее смерти собственником стал отец. Сейчас в доме проживают Сергио Монтана и его сын Шон. По сведениям SHOT, эта недвижимость должна перейти Монтане по наследству. Российскую недвижимость Кашпировский ранее оформил на супругу Гулизар Чалбашову.

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