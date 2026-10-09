Редкий гость в дорогих проектах: московские застройщики премиального жилья разлюбили студии

На первичном рынке премиальной недвижимости Москвы набирает силу новый тренд: студии практически исчезают из дорогих проектов. По данным проектных деклараций, из 55 жилых комплексов премиум-класса, находящихся в активной продаже, лишь в 16 (29%) предусмотрен формат студий. В остальных 71% комплексов (39 проектов) студии отсутствуют полностью. Если же рассматривать только традиционные студии площадью от 23 до 40 кв. м, доля комплексов с таким предложением снижается до 23%. Таким образом, почти четыре из пяти премиальных проектов вообще не предлагают студий в привычном понимании.

Как пояснила «МК» управляющий партнёр Экосистемы Kalinka Виктория Григорьева, выше указанная статистика лишь подтверждает осознанный продуктовый выбор девелоперов. В бизнес- и комфорт-классе студии, выполняют роль «входного билета»: невысокий бюджет покупки, высокий арендный потенциал, удобство для арендатора. В премиуме же покупатель готов платить за пространство, приватность и качество жизни, а не за квадратные метры, нарезанные максимально компактно.

«Премиальный сегмент — это про ощущение исключительности и комфорт, а не про экономию каждого метра, — отметила эксперт. Застройщики, сознательно отказываются от студий, поскольку целевая аудитория приобретает жильё прежде всего для себя, а не как компактный инвестиционный лот. В премиуме важны просторные планировки, видовые характеристики, возможность персонализации. И студия здесь просто не вписывается в философию продукта.

Наглядные примеры подтверждают тренд. Так, в Пресненском районе предлагаются квартиры с отделкой от итальянского дизайнера Роберто Санторо. Минимальный формат — полноценные однокомнатные квартиры, плюс два пентхауса. В проектной декларации нет ни одной студии. В премиальном квартале в районе Покровское-Стрешнево студий также не предусмотрено. Минимальный формат здесь — однокомнатные квартиры от 40,6 кв. м, что уже выходит за верхнюю границу традиционного студийного диапазона.

В первом полугодии 2026 года, по оценке аналитика, основу предложения премиум-класса формировали двухкомнатные (40%) и однокомнатные квартиры (25%). Многокомнатные лоты и пентхаусы также занимали значительную долю. Таким образом, рынок премиальной первички Москвы чётко сигнализирует: студии — редкий гость в дорогих проектах, и эта тенденция будет только усиливаться.