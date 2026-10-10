На историческом минимуме: в Москве резко сузился выбор новостроек бизнес-класса

Бизнес-класс, похоже, повторяет на московском первичном рынке жилья печальную судьбу комфорт-класса, от которого ранее отвернулись застройщики. С начала года в этом сегменте стартовало всего четыре проекта. Изменения в семейной ипотеке, ударившие по спросу, ужесточения в регулировании и рост себестоимости стройки вынуждают девелоперов уходить из низкомаржинальных сегментов в более дорогой премиум-класс. Дефицит новых запусков в бизнес-классе, понятное дело, толкает вверх стартовые цены.

Как сообщила «МК» руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова, в 2022 году открытые продажи стартовали в 16 новых проектах бизнес-класса, в 2023 году — в 18, в 2024 году — в 21, а в 2025 году — в 16 жилых комплексах, а за девять месяцев 2026 года на открытый рынок вышло всего четыре жилых комплекса бизнес-класса, что является историческим минимумом. Добавим, что в комфорт-классе за этот период новых стартов и вовсе не было.

По мнению эксперта, ограниченное число новых запусков в сегменте «Бизнес» связано с ростом себестоимости строительства и ужесточением строительных нормативов, которые дополнительно увеличивают затраты девелоперов. На этом фоне экономика новых проектов все чаще требует более высокого уровня цен, характерного для премиального сегмента.

Все эти факторы стимулирует девелоперов переориентироваться в сторону премиум-класса, в котором уже в этом году зафиксирован существенный рост стартов — 13 проектов за девять месяцев 2026 года против девяти премиальных новостроек за весь 2025 год.

Дефицит новых запусков сопровождается существенным ростом стартовых цен. Если в 2022 году средняя стоимость 1 кв. м в новых проектах бизнес-класса находилась в диапазоне от 302 тыс. до 463 тыс. руб., то в проектах, вышедших на рынок в 2026 году, стартовые цены находились в диапазоне от 494 тыс. до 583 тыс. руб. за один «квадрат».

За последние годы стоимость входа в бизнес-класс выросла в полтора раза несмотря на то, что проекты, стартовавшие 2026 году, расположены дальше от центра — при выходе в центральных локациях цена была бы существенно выше. На этом фоне интерес покупателей перетекает в новостройки класса «Бизнес+», сочетающие премиальные характеристики и комфортный бюджет относительно более высоких сегментов, а также премиальные новостройки на старте продаж с наиболее выгодными условиями для входа.

До конца текущего года в открытые продажи выйдут в Москве еще три проекта бизнес-класса. То есть суммарное число стартов в этом секторе увеличится до семи, что более чем в два раза ниже результата 2025 года. На рынке сохраняются предпосылки к сдерживанию девелоперской активности в бизнес-сегменте, в результате чего количество новых запусков этого класса будет сохраняться на минимальном уровне.