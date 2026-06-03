В проекты комфорт-класса заселилась хроническая депрессия: в «старой» Москве обострился дефицит массовых новостроек

В Москве продолжает сокращаться предложение жилья комфорт-класса: по итогам III квартала на территории «старой» Москвы доля бюджетных лотов до 15 млн руб. снизилась еще на 7% до 13%. Столичные девелоперы, похоже, окончательно потеряли интерес к низкомаржинальным массовым новостройкам. В течение этого года в столице в этом сегменте рынка не стартовал ни один новый проект. В четвертом квартале ситуация с массовыми новостройками станет еще хуже, уверены эксперты.