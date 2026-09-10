Пожарные поставили предложение на зарядку: новые правила МЧС обострили дефицит зарядных станций для электрокаров в подземных парковках ЖК

С начала года спрос на электрокары в России вырос более чем в два раза. По итогам сентября количество таких машин в стране приближается к отметке в 100 тыс., а с учетом подключаемых гибридных автомобилей – к 240 тыс. Однако с этом году дефицит зарядных станций обострился после того, как в начале минувшего лета МЧС ужесточило правила зарядки таких машин на подземных паркингах в жилых комплексах.