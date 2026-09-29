Диетическая газировка не уступила воде при снижении веса

BJN: участники эксперимента одинаково худели с водой и с напитками без сахара

Ученые Ливерпульского университета сравнили результаты людей, которые во время программы снижения веса пили воду или напитки с некалорийными подсластителями.

В испытание включили 493 взрослых с избыточным весом или ожирением. Участников случайным образом распределили по двум группам и попросили ежедневно выпивать не менее двух порций назначенного напитка по 330 мл.

Первые 12 недель участники регулярно посещали встречи программы снижения веса, затем еще 40 недель получали поддержку при его удержании. Последний год проходил без такой помощи. К концу 104-й недели среднее снижение веса среди завершивших исследование составило 3,7 кг в группе воды и 4,8 кг в группе напитков с подсластителями. Статистически значимой разницы между группами не выявили.

Существенное ограничение — до конца двухлетнего наблюдения дошли 220 из 493 участников. Кроме того, исследование проводилось в одном центре среди людей, одновременно менявших пищевые привычки: его результаты не показывают, что диетическая газировка сама по себе снижает вес.

Уточняется, что работу финансировала Американская ассоциация производителей напитков; авторы заявили, что спонсор не участвовал в проведении исследования и анализе данных. Исследование опубликовано в British Journal of Nutrition.

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