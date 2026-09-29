Дороги и отдых в горах связали с низкой численностью росомах

Biological Conservation: росомах оказалось меньше там, где проходит больше дорог

Исследователи Университета Калгари оценили численность росомах в Скалистых и Колумбийских горах на западе Канады. По их расчетам, на изученной территории площадью 81,8 тысячи квадратных километров обитает менее 300 животных.

Ученые сопоставили плотность популяции с дорожной сетью и интенсивностью отдыха людей в горах. В районах с большим числом дорог и более активным туризмом росомах оказалось меньше.

Особенно заметной связь с плотностью дорог была для самок. Это имеет значение для восстановления популяции: росомахи размножаются медленно, и самка приносит от одного до трех детенышей раз в несколько лет. Активность туристов исследователи оценивали, в частности, по общедоступным картам маршрутов из приложений — с учетом пеших походов и разных видов лыжного спорта.

По модели исследователей, без нынешнего уровня воздействия дорог и отдыха численность росомах могла бы быть примерно на 30% выше. Это расчетный сценарий, а обнаруженная связь сама по себе не доказывает, что каждый случай сокращения численности вызван присутствием людей. Работа опубликована в Biological Conservation.

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