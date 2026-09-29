Маск одобрил термин Трампа: ИИ официально стал «суперинтеллектом»

Трамп переименовал ИИ в суперинтеллект, а Маск его поддержал

Американский предприниматель Илон Маск поддержал решение властей США переименовать искусственный интеллект. Как сообщил журналистам бизнесмен, он считает целесообразным использование термина «суперинтеллект» (СИ) для подчеркивания позитивных аспектов и преимуществ технологии.

Заявление прозвучало после мероприятия в Белом доме с участием руководства страны и глав компаний-разработчиков нейросетей. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об официальном изменении названия ИИ на «суперинтеллект».

Американский лидер, находившийся рядом с Маском, поблагодарил предпринимателя за поддержку и «исправление» терминологии.

Ранее мы писали: Назван исход гонки в ИИ по версии Трампа

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