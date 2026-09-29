Один из самых низких уровней финансирования в мире: РАН представила доклад о состоянии науки

Финансирование российской науки по-прежнему оставляет желать лучшего, количество НИИ снижается, у ученых не хватает средств на закупку современного оборудования и даже ремонт устаревающего... Однако руководство страны повышает для них планку — ставит цель занять, начиная с 2028 года, восьмое место по объему научных исследований и разработок среди ведущих научных держав. Российская академия наук отчиталась перед президентом и правительством о положении дел в науке, представив «Аналитический доклад о реализации государственной научно-технической политики в РФ и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2025 году». Его проштудировала обозреватель «МК».

Подобные доклады РАН делает каждый год, опираясь на статистику и информационные материалы ведущих научных, образовательных организаций, министерств и госкорпораций. Это более 200 страниц текста о стратегических целях, самых крупных результатах, финансировании науки и кадрах.

Приятно читать об установках и проектах мирового уровня, типа ускорительного комплекса NICA в Дубне, где уже завершаются пусконаладочные работы, или сибирского кольцевого источника фотонов («СКИФ») под Новосибирском, готовность которого превышает 90 процентов. Таких проектов в Аналитическом докладе восемь, включая уже работающие: онкоофтальмологический комплекс и глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD.

Новая планка — 8-е место в мире

Однако надо учитывать, что некоторые из проектов мегасайнс-уровня строят в течение 8–9 последних лет, а у ученых впереди еще много планов: в 2025 году принято более 150 законодательных актов в научной и научно-технической сфере. У страны среди прочего есть потребность в новых способах хранения электроэнергии, в возобновляемых источниках энергии, в усовершенствовании транспорта, создании новых двигателей и материалов.

Если в Указе Президента РФ от 07.05.2024 года был план обеспечить к 2030 году вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, то согласно распоряжению Правительства РФ от 10.04.2025 года России уже к 2028 году надо войти не в десятку, а в первую восьмерку по тому же показателю.

Доля молодых ученых должна расти на 0,1% каждый год, а удельный вес отечественных высокотехнологических товаров и услуг должен быть доведен к 2027 году до 60,5 процента, а к 2030-му до 75 процентов (к примеру, на 2025 год закладывалось 52,4%).

Институтов стало меньше​

Согласитесь, очень сложно будет наращивать процент отечественных высокотехнологичных товаров, если у нас будет падать количество научных институтов. Так, согласно Аналитическому докладу за 2025 год, несмотря на то что доля организаций, выполняющих исследования и разработки, в 2024 году (это пока самые свежие данные) возросла до 4157 (по сравнению с 4125 в 2023-м), доля именно НИИ в этом списке упала. Если в 2023 году институтов насчитывалось 1560, то в 2024-м их осталось уже 1543... Ну, а по сравнению с 2000-м их стало меньше почти на 50 процентов. Упало и количество опытных предприятий: если в 2015 году их насчитывалось 60, в 2023-м упало вдвое, в 2024-м и вовсе осталось 25.

Так за счет чего же произошел рост, спросите вы. Он, судя по приведенной в отчете схеме, произошел за счет увеличения доли промышленных предприятий, которые, видимо, и взяли на себя функцию сократившихся опытных заводов: если в 2023 году их было 491, то в 2024-м стало 531.

Российский ученый «повзрослел» на 3 года

Отдельный пункт доклада касается персонала, выполняющего исследования и разработки, то есть ученых, инженеров, техников. Его численность подросла за последний год на 5 тысяч человек и составляет 675,7 тысячи. Однако строить оптимистические прогнозы, считают авторы доклада, рано, потому что непосредственно исследователей в стране прибавилось только на 0,2 тысячи, их всего у нас на сегодняшний день 339 тысяч. При этом по отношению к 2000 году численность исследователей сократилась на 20,4%, а по отношению к 1990 году и вовсе на 65,8%.

Изменится ли ситуация с научным персоналом к лучшему? Если в целом тренд к росту сотрудников присутствует, возможно, и исследователи подтянутся за инженерами и техническим персоналом, надеются эксперты.

Но пока по показателю количества ученых на 10 000 занятых в экономике граждан, одному из главных показателей интеллектуального капитала страны, наша страна занимает одно из последних мест среди 28 развитых стран. Мы на 26-м месте с 53 исследователями на 10 тысяч взрослого населения страны. Меньше, чем в России, этот показатель лишь в Китае и Мексике. Ну а странами-лидерами оказались Израиль, Южная Корея и Швеция, в которых на каждые 10 тысяч занятых в экономике приходится 184, 173 и 172 ученых соответственно.

За прошедший год среднестатистический исследователь в нашей стране «постарел» на 3 года. В 2024 году его возраст составил 45,7 года, что заметно превышает средний возраст занятых в экономике России (в 2023 году он составлял, по данным Росстата, 42,2 года).

Почему люди науки «стареют»? Как говорится в Аналитическом докладе РАН, талантливую молодежь в возрасте 23–35 лет еще удается привлекать в научно-технологическую сферу возможностью защитить диссертацию, но впоследствии молодежь из науки уходит, поскольку большинство молодых специалистов лишены стимулов для работы в научных учреждениях. И это, между прочим, заметно бьет по преемственности научных школ, качеству нашей науки в целом.

Даже несмотря на то что современные выпускники все еще стремятся защититься после окончания вуза, по сравнению с 2015 годом в 2024-м кандидатов и докторов наук насчитывалось на 19,7% меньше. Исследователей высшей квалификации в нашей стране всего 89 586 человек. Среди причин падения интереса молодежи к научным званиям, по данным авторов доклада: снижение потребностей реального сектора экономики в кадрах высшей квалификации, системные трудности с завершением исследований и выходом на защиту, а также отток молодежи в более престижные сферы.

Большая часть диссертаций пишется в России последних лет в сфере технических и медицинских наук, в то время как количество диссертаций по социальным и гуманитарным наукам существенно снизилось.

«Один» пишем, «два» на ум пошло

В нашей стране не раз поднималась тема увеличения внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗИР). Мало того, деньги периодически добавляют, как, например, это произошло в 2024 году, когда ВЗИР в России достиг 1,94 триллиона рублей, превысив показатель 2023 года на 294,9 миллиарда рублей. Однако, несмотря на это, объем этих сумм к ВВП существенно не меняется. В то время как у ведущих научных держав траты на науку растут более существенно (Германия сегодня тратит около 2,9% ВВП, Япония — 3,4%, США — около 3,6%, Израиль — около 6%), у России этот показатель почти неизменно балансирует на уровне 1% ВВП, в некоторые годы «отползая» даже к 0,9% ВВП.

Согласно тому же Распоряжению Правительства от 10.04.2025 г. к 2030 году надо довести долю финансирования науки до 2% ВВП. К слову, этот план «довести финансирование науки в России до 2% ВВП» переходит из распоряжения в распоряжение уже несколько лет. Так, согласно старой «Стратегии развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года» это должно было произойти к 2010 году, а в 2015-м отрасль должна была получать уже 2,5% ВВП. Однако в 2024-м те же 2% ВВП «перешли» в Указе Президента РФ на 2030 год, а оттуда перекочевали и в Распоряжение Правительства РФ 2025 года... И как наращивать процент отечественных высокотехнологичных товаров при такой стабильности? Согласитесь, что в этом случае слово «стабильность» носит явно негативный оттенок...

Инструменты для роста

Продвигать вперед отечественную науку также невозможно без своевременного обновления исследовательской инфраструктуры, научных приборов. А на приобретение дорогостоящего научного оборудования ученым денег выделяют недостаточно. Нет и программ поддержки научных и образовательных организаций по ремонту и эксплуатации такого дорогостоящего оборудования, не требующих каких-то больших затрат. Организациям, пишут авторы доклада, предлагается самим поддерживать работоспособность данного оборудования за счет внебюджетных источников. Но в научных организациях нет таких внебюджетных источников, пишут они, особенно у тех, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Не пойдет же физик-теоретик торговать далекими галактиками или космическими частицами, мюонами, шутят иногда ученые...

«Несмотря на то что в последние годы в России официально признается важнейшая роль науки в обеспечении технологического суверенитета, показатель расходов на нее находится на одном из самых низких уровней в мире», — резюмируют авторы доклада. Они в очередной раз дали свои рекомендации по необходимым объемам и видам бюджетных ассигнований на 2027–2029 гг., не теряя надежду, что в этот раз их должны услышать.