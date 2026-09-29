Учёные пересмотрели миф о «разводе как травме»

Повышенный риск депрессии у взрослых, переживших развод родителей в детстве, в значительной степени объясняется психическим здоровьем самих родителей и употреблением ими психоактивных веществ, а не самим разводом. Анализ данных более 128 тысяч взрослых показал: с учётом этих факторов связь между структурой семьи и эмоциональными расстройствами перестаёт быть статистически значимой.

Исследователи обнаружили, что при учёте такого фактора, как психические заболевания родителей, статистическая связь между структурой семьи и эмоциональными расстройствами взрослых в основном исчезает.

Предыдущие исследования, включая метаанализ 2019 года, показали, что взрослые, пережившие развод родителей в детстве, чаще страдают от депрессии и психологических расстройств — это привело к предположению, что само расставание наносит длительный эмоциональный ущерб. Однако семейная жизнь сложна, и распад семьи редко бывает единичным событием: многие дети, пережившие распад семьи, также сталкиваются с другими бытовыми невзгодами.

Исследование Мэри Кейт Шилке и Эсме Фуллер-Томсон из Канады было направлено на то, чтобы выяснить, сохраняется ли очевидное влияние развода родителей при учёте других негативных переживаний детства. Они также хотели обратить внимание на растущую, но недостаточно изученную группу: взрослых, чьи родители никогда не были женаты. Авторы проанализировали данные массового телефонного опроса о здоровье взрослых по всей территории США. Исследователи сосредоточились на выборке из 128 264 взрослых и, чтобы убедиться, что они рассматривают влияние структуры семьи, а не тяжёлую травму, исключили всех, кто сообщил о физическом или сексуальном насилии в детстве. Респонденты отвечали на вопросы о семейном положении родителей до их 18-летия: были ли они постоянно женаты, разведены или никогда не были женаты. Рассматривались два показателя психического здоровья: прижизненный диагноз депрессии и частые психические расстройства (14 или более дней плохого самочувствия за последний месяц).

Когда исследователи скорректировали модели с учётом неблагоприятных событий детства: отсутствия заботы, бытового насилия, эмоционального насилия и тюремного заключения родителя, были выявлены два фактора — психические заболевания родителей и употребление ими психоактивных веществ.

Когда учли психические заболевания родителей, связь между разводом родителей и депрессией взрослого ребёнка снизилась на 68 процентов, а у взрослых, чьи родители не состояли в браке, — на 52 процента. Когда были учтены все детские невзгоды, социально-демографические факторы (доход, образование) и поведение взрослых в отношении здоровья, связь между структурой семьи в детстве и психическими заболеваниями у взрослых перестала быть статистически значимой. Это доказывает, что развод сам по себе не обязательно становится основной причиной последующих проблем с психическим здоровьем: повышенный риск, по-видимому, обусловлен совокупностью экологических и генетических факторов, часто сопровождающих развод или проживание в семье, не состоящей в браке.

Как и в любом исследовании, следует помнить о нескольких вещах: данные основаны на самоотчётах, поэтому участники могут неточно помнить детские переживания; перекрёстный характер опроса не позволяет установить хронологию — неизвестно, началось ли психическое заболевание у родителей до или после развода и сколько лет было ребёнку при расставании. Категория родителей, не состоящих в браке, широка: в неё входят родители-одиночки и родители, жившие вместе, но не состоявшие в законном браке, а это разные семьи. Кроме того, учитывался социально-экономический статус респондентов только во взрослой жизни, а не в детстве: финансовое положение семьи во время развода может играть большую роль, но данных для отслеживания этого пути не было.