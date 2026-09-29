В Польше нашли кладбище с «детьми-вампирами»

В Польше обнаружили захоронения детей, которых могли считать вампирами. Об этом пишет GreWi.

Как сообщает портал, скелет ребенка, похороненного головой вниз, был найден археологами на кладбище в деревне Пень. Его ноги были прибиты к земле железным прутом. Подобное захоронение было найдено в прошлом году, но тогда на плечах погребенного оказались тяжелые камни.

Хотя находки часто связывают с борьбой против вампиров, ученые не считают эту версию единственно верной. По их мнению, предметы могли использоваться и в других мистических или культовых обрядах.

В июне в польской деревне Пень уже находили захоронения «вампиров». На шеях погребенных людей были серпы, на ногах — замки, а на телах — камни. Кроме того, были найдены останки женщины с запущенным сифилисом. Она была окружена камнями. В отдельной могиле лежал мужчина с ребенком у колен. Также найдены редкие останки беременной женщины с плодом. Некоторые пожилые люди были похоронены с камнями на черепе.

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