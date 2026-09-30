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Наука 1468

Динозавры оказались гурманами

Ученые выяснили, что динозавры питались морепродуктами, выброшенными на пляжах

Ученые выяснили, что динозавры питались морепродуктами, выброшенными на пляжах
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дарья Дейвальд

Динозавры и животные, на которых они охотились, вероятно, включали в рацион водоросли — это объясняет аномально высокие показатели изотопного состава углерода, найденные в их зубах. 

Во время штормов океан выбрасывает на сушу морских обитателей, и наземные животные употребляют их в пищу. Такое явление называют морским субсидированием; сегодня оно особенно заметно в периоды нехватки корма на суше, например в засуху. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, показало, что динозавры и прочие жители мелового периода также питались морепродуктами, выброшенными на пляжи.

Специалисты Университета Арканзаса проанализировали изотопный состав углерода в зубной эмали динозавров, крокодилов, черепах и рыб. В растениях присутствуют легкий и тяжелый изотопы углерода, а их соотношение — своего рода химический отпечаток — передается по пищевой цепочке в зубы и кости. У современных животных разрыв между этим показателем в еде и в эмали составляет 11−13 единиц, тогда как у динозавров он оказался больше. Это подтолкнуло ученых к выводу, что в питании древних животных присутствовала морская пища, ведь у морских организмов данный показатель выше, чем у наземной растительности.

Исследователи изучили окаменелости из прибрежных зон древнего внутреннего моря, разделявшего Северную Америку около 100 млн лет назад, с побережья Мексиканского залива, а также из районов, удаленных от воды. В прибрежных образцах показатель был стабильно выше, чем во внутренних, причем независимо от широты и возраста отложений. Источником добавочного углерода, как полагают учёные, могли служить морские водоросли: они растут у берега, доступны на протяжении миллионов лет и находятся в основании пищевой цепи, влияя как на морских, так и на сухопутных животных.

При этом морепродуктами питались не все динозавры: у травоядного тенонтозавра зафиксированы обычные значения, характерные для питания наземными растениями. Следовательно, повышенные показатели у других видов отражают именно пищевые предпочтения, а не искажение состава эмали после гибели животного.

Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе определили температуру тела тираннозавра по зубам.

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Автор:
АО Берега Япония