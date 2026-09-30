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Наука 1946

Генетики расшифровали ДНК двух женщин из древности

Генетики прочитали ДНК двух женщин классического периода из Фанагории

Генетики прочитали ДНК двух женщин классического периода из Фанагории
Фото: нейросеть GPT Алимов Михаил

Ученые-генетики из России впервые расшифровали геномы двух жительниц Фанагории, умерших в IV веке до н. э. Во всех останках были обнаружены кости женщин, состоявших в родстве второй степени. 

При этом их генетическое происхождение различалось: пожилая женщина имела близкое сходство с представителями народов Средиземноморья, тогда как у ее молодой родственницы в родословной, вероятно, присутствовали предки из так называемого варварского мира. Данные результаты опубликованы в журнале «Вестник Московского университета». Серия XXIII. Антропология.

В VIII–VI веках до нашей эры греки активно расселялись вдоль берегов Средиземного и Черного морей в рамках процесса, известного как Великая греческая колонизация, затронувшего и территории современной России. Тогда выходцы из ионийского города Теос на западном побережье Малой Азии основали на Таманском полуострове поселение, которое стало столицей Азиатского Боспора и получило название Фанагория.

Фанагория считается одним из старейших городов на территории России. Он был заложен в VI веке до н. э. и просуществовал более полутора тысяч лет, пережив различные кризисы, пока не был окончательно покинут в X веке н. э. Сегодня это крупный археологический комплекс, включающий городище, порт и некрополи; при этом около трети древнего города сегодня находится под водой.

Город формировался в условиях взаимодействия греческих переселенцев с местным населением. Чтобы прояснить детали этого процесса, Елизавета Рождественских из научно-технологического университета «Сириус» вместе с коллегами проанализировала ДНК античных людей, захороненных в Фанагории.

 

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