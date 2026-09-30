Любителей горячих напитков предупредили о риске одного вида рака

Из-за употребления обжигающе горячего кофе возникает риск развития рака пищевода. Об этом предупредила гастроэнтеролог Шрипати Кету в беседе с Everyday Health.

По ее словам, термический ожог слизистой оболочки рта, горла и пищевода можно получить при употреблении кофе, температура которого составляет около 60 градусов Цельсия.

«Ожог проявляется ощущением жжения, краснотой, образованием пузырей или шелушением слизистой оболочки, а также болью при глотании», — пояснила Кету.

Врач привела данные исследования, согласно которым плоскоклеточный рак пищевода примерно в три раза чаще развивается у людей, которые пьют горячий кофе и другие напитки. Она отметила, что регулярные термические ожоги пищевода заставляют клетки постоянно регенерировать, что со временем может спровоцировать развитие онкологии.

Кету также пояснила, что сам по себе кофе не несет угрозы, проблема кроется исключительно в температуре напитка. В целях безопасности врач рекомендовала запить напиток прохладной, но не ледяной водой, прополоскать горло соленой водой, принять безрецептурное обезболивающее и в течение нескольких дней есть любую пищу, кроме острой, кислой, твердой и горячей.

До этого врач назвал неочевидный признак рака кожи.

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