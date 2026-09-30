Морские огурцы заинтересовали ученых: могут помочь раковым больным

Как стало известно "МК", подводное беспозвоночное, больше известное как морской огурец, заинтересовало исследователей своими токсинами, которые оно использует в качестве защиты от врагов. Самое впечатляющее свойство новых веществ под названием глациалисозиды А и В — избирательная цитотоксическая активность. В экспериментах они показали высокую эффективность против нескольких линий рака молочной железы, включая трижды негативный рак — самую агрессивную и плохо поддающуюся лечению форму. При этом нормальные клетки молочной железы остались невредимы. А значит, данное вещество способно точечно уничтожать опухоль, не нанося серьезного вреда организму, — то, чего так долго добиваются онкологи во всем мире.
Ученые проверили не только мгновенное токсическое действие, но и способность блокировать размножение раковых клеток "вдолгую". Глациалисозид А полностью останавливал деление раковых клеток в концентрации всего 1 мкМ. Даже мизерное количество вещества лишает опухоль возможности расти и распространяться.
В эксклюзивном комментарии «МК» одна из участниц группы разработчиков Александра Сильченко отметила, что исследовательские работы с этим видом голотурий ведутся на Дальнем Востоке еще с 70-х годов прошлого века. При этом нигде в мире эти уникальные вещества до сих пор не изучали.
«Но впереди у исследователей еще очень долгий путь, в том числе доклинические испытания и три этапа клинических», — подчеркнула она.