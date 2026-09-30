Морские огурцы заинтересовали ученых: могут помочь раковым больным

Новое средство от рака нашли российские учёные на дне Чукотского моря. Специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН раскрыли уникальные свойства голотурии, выделив из нее два неизвестных ранее вещества.

Как стало известно "МК", подводное беспозвоночное, больше известное как морской огурец, заинтересовало исследователей своими токсинами, которые оно использует в качестве защиты от врагов. Самое впечатляющее свойство новых веществ под названием глациалисозиды А и В — избирательная цитотоксическая активность. В экспериментах они показали высокую эффективность против нескольких линий рака молочной железы, включая трижды негативный рак — самую агрессивную и плохо поддающуюся лечению форму. При этом нормальные клетки молочной железы остались невредимы. А значит, данное вещество способно точечно уничтожать опухоль, не нанося серьезного вреда организму, — то, чего так долго добиваются онкологи во всем мире.

Ученые проверили не только мгновенное токсическое действие, но и способность блокировать размножение раковых клеток "вдолгую". Глациалисозид А полностью останавливал деление раковых клеток в концентрации всего 1 мкМ. Даже мизерное количество вещества лишает опухоль возможности расти и распространяться.

В эксклюзивном комментарии «МК» одна из участниц группы разработчиков Александра Сильченко отметила, что исследовательские работы с этим видом голотурий ведутся на Дальнем Востоке еще с 70-х годов прошлого века. При этом нигде в мире эти уникальные вещества до сих пор не изучали.

«Но впереди у исследователей еще очень долгий путь, в том числе доклинические испытания и три этапа клинических», — подчеркнула она.