Путин приказал открыть ученым доступ к российскому ИИ

Путин поручил обеспечить ученым доступ к ПО на базе российского ИИ

Президент России Владимир Путин распорядился создать механизм, позволяющий научным работникам использовать программное обеспечение на базе отечественных технологий искусственного интеллекта. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Главе государства необходимо определить источники финансирования для реализации этой инициативы. Решение было принято по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Правительство должно представить доклад о выполнении задачи до 1 марта 2027 года.

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