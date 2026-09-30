...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Наука 1986

Путин приказал открыть ученым доступ к российскому ИИ

Путин поручил обеспечить ученым доступ к ПО на базе российского ИИ

Путин поручил обеспечить ученым доступ к ПО на базе российского ИИ
Фото: сгенерировано нейросетью ChatGPT/Владимир Злодеев

Президент России Владимир Путин распорядился создать механизм, позволяющий научным работникам использовать программное обеспечение на базе отечественных технологий искусственного интеллекта. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Главе государства необходимо определить источники финансирования для реализации этой инициативы. Решение было принято по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Правительство должно представить доклад о выполнении задачи до 1 марта 2027 года.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий! 

Подписаться

Автор:
Правительство РФ Владимир Путин Россия Наука Высокие технологии

Что еще почитать