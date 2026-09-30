Стоматолог предупредила об опасности соков и пюре для детских зубов

Детские соки, фруктовые пюре и «полезные» батончики намного опаснее для зубов, чем конфеты. Об этом Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог Амина Высотенко.

По ее словам, появление кариеса зависит не только от количества сахара, но и от частоты употребления сладкого между основными приемами пищи.

После еды на поверхности зубов появляется бактериальный налет. Микроорганизмы перерабатывают остатки сахара, выделяя при этом кислоты, которые вымывают минералы из зубной эмали. Хотя слюна обладает защитными свойствами и способна восстанавливать кислотно-щелочной баланс, частые перекусы или употребление сладких напитков не дают ей справиться с задачей, запуская цикл разрушения эмали по новой.

Высотенко отметила, что надпись «без добавленного сахара» на упаковке сока вовсе не означает, что сахара в этом напитке нет совсем, поскольку в нем сохраняются фруктоза, глюкоза и другие сахара. Целое яблоко нужно долго жевать, а сок ребенок пьет часто и понемногу. Из-за отсутствия пауз между приемами напитка риск развития кариеса значительно возрастает.

С фруктовым пюре схожий принцип. Если ребенок съедает его за один раз, зубы контактируют с сахаром кратковременно. Однако, если растягивать процесс на час, кислая среда в полости рта сохраняется гораздо дольше, что значительно повышает риск развития кариеса.

Детские батончики, на которых есть надписи «натуральный», «без белого сахара», «из фруктов и злаков» тоже содержат сахар, и полезнее их заменить финиками, сухофруктами, фруктовыми пастами, медом или сиропом.

Что касается фруктов, то их убирать из рациона не нужно, сказала врач. Между основными приемами пищи лучше пить воду. Перекус может включать в себя цельные фрукты, овощи, сыр, натуральный йогурт без добавленного сахара. Сок, пюре или сладкий батончик лучше есть вместе с основными приемами пищи.

До этого нутрициолог Наталья Войтович назвала «полезные» завтраки, которые вредят детям.

Читайте также: От яблока до томата: разбираем химический состав самых популярных соков России.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX