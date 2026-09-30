Трамп: Гейтс перестал бояться гибели людей от ИИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс отказался от своих прежних прогнозов о катастрофических последствиях развития технологий. По словам американского лидера, бизнесмен больше не говорит о возможной гибели миллиарда человек из-за искусственного интеллекта.

«Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Ранее Гейтс в телеинтервью предупреждал, что развитие ИИ может привести к событиям с массовыми человеческими жертвами.

Глава государства назвал подобные опасения мошенничеством, сравнив их с риторикой вокруг глобального потепления. Трамп подчеркнул, что технология, которую он официально переименовал в «суперинтеллект», способна решать сложные проблемы, включая задачи в сфере медицины.

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