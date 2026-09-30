Учёные назвали двух самых громких птиц в мире: их крик достигает 120 децибел

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили новых претендентов на звание «самой громкой птицы». Это голоклювый звонарь и красноногая сериема, которые издают крики громкостью выше 120 децибел, что сопоставимо с шумом отбойного молотка.

Ранее самым громким считался белый звонарь: в 2019 году у него зафиксировали крик до 125 децибел, и он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Поскольку голоклювый звонарь — его близкий родственник, ученые предполагали, что этот вид окажется в числе лидеров. Так и вышло: его крик достиг 122,4 децибела при измерении с расстояния 1 метр. Для сравнения: самая тихая из известных птиц — темногорлый колибри-отшельник — издает звуки громкостью 64,1 децибела.

Однако титул «самой громкой» зависит от критериев. Если смотреть на пиковую громкость отдельной птицы, лидирует голоклювый звонарь — почти 131 децибел. Если усреднять самые громкие крики за 20 миллисекунд, вперед выходит красноногая сериема — около 121 децибела. А если брать среднее пиковое значение по всем записанным особям, то первое место у белого звонаря — 127 децибел. «Все зависит от того, как определять громкость, что само по себе подчёркивает сложность ее измерения», — отметила эволюционный биолог Кэтрин Шеард.

Исследователи измерили вокализации 123 видов птиц в Массачусетсе и Бразилии с декабря 2018 по январь 2025 года. Крики 113 видов ранее никогда не записывались. Чтобы точно измерить громкость, учёные использовали лазерные дальномеры — те же, что применяют гольфисты, — что позволяло одновременно фиксировать расстояние до птицы и уровень звука. После поправки на фоновый шум и расстояние данные сопоставили с размерами тела и шириной раскрытого клюва.

Выяснилось, что более крупные виды и птицы с более широким раскрытием рта поют громче. «У крупных птиц более массивные мышцы, способные создавать большее внутреннее давление, а широкий рот позволяет большему количеству энергии излучаться в окружающую среду», — объяснил соавтор работы Жуан К. Т. Менезес. При этом некоторые птицы кричат громче, чем значительно превосходящие их по размеру слоны, львы или бизоны, — значит, существует и другой механизм, который ещё предстоит выяснить.

Ученые также не смогли окончательно ответить, какие экологические и эволюционные факторы делают одни виды громче других. Например, звонари живут в густых лесах и полигамны, поэтому громкий крик помогает им общаться и привлекать партнёров. А красноногие сериемы строго моногамны и обитают на открытых пространствах, так что у них нет тех же причин быть громкими.

«Меня не удивляет, что даже относительно скромное исследование выявило новых очень громких птиц, — сказала Шеард. — Поскольку полевые исследователи продолжают собирать данные о звуках птиц, я предсказываю, что в будущем будет обнаружено еще больше "самых громких"».