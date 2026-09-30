Учёные раскрыли правду о последствиях «Чёрной смерти» после смерти миллионов европейцев

По словам экспертов, «Чёрная смерть» не закончилась в 1353 году. Анализ древней ДНК из 11 археологических раскопок показал, что чума возвращалась в Европу волнами вплоть до 18 века. Исследование уточнило датировку 75 геномов Yersinia pestis и связало новые вспышки с войнами и массовыми перемещениями людей.

Известно, что «Чёрную смерть» рассматривают как одну разрушительную волну мора, обрушившуюся на Европу между 1347 и 1353 годами, однако полная история болезни продолжается ещё много столетий. В новом исследовании команды из Эстонии рассказано, как чума возвращалась снова и снова.

«Мы обнаружили свидетельства неоднократного распространения чумы в Эстонии, начиная с конца XIV века, и выявили несколько ранее неизвестных генетических линий, как в городских, так и в сельских районах», — рассказывает молекулярный биолог Кристина Тамбетс.

Используя новый подход, учёные объединили традиционное радиоуглеродное датирование с хронологическими генетическими временными шкалами, историческими архивами и данными о смертности на местах. С помощью этого метода удалось более точно датировать в общей сложности 75 геномов чумной палочки: 11 образцов более высокого качества из 26 вновь выделенных фрагментов ДНК и 64 образца, изученных ранее.

«Мы смогли уточнить интервалы датировки для многих образцов, что позволило нам соотнести их с конкретными волнами и вспышками чумы, зафиксированными летописцами в соответствующих городах и регионах», — отмечает историк Филип Славин.

Одним из главных открытий стало обнаружение значительного разнообразия линий Yersinia pestis, или ветвей генеалогического древа, в период с 1450 по 1500 год. Исследователи также указывают на возможную связь с Великой засухой эпохи Возрождения, которая пришлась примерно на тот же период и могла привести к тому, что дикие грызуны начали массово погибать или перебираться ближе к населённым пунктам, распространяя болезни. Также была выявлена связь со вспышками чумы во время Тридцатилетней войны 1618–1648 годов и Северной войны 1700–1721 годов. Предполагается, что армии, беженцы, торговцы и другие группы людей, перемещающиеся в больших количествах, как правило, переносят с собой инфекции.

Отметим, что бактерия Yersinia pestis существует и по сей день, и хотя случаи заражения людей чумой в наши дни крайне редки и успешно лечатся с помощью новейших антибиотиков, этот пример показывает, что и в наше время болезни могут передаваться.

Результаты этого исторического исследования, дополненные всеми преимуществами современной медицины и анализа, могут быть использованы при разработке мер реагирования на следующую угрозу распространения заболевания. «В случае с COVID-19 учёные смогли очень точно реконструировать распространение отдельных штаммов, потому что геномы были снабжены точными временными метками. Однако В случае с историческими пандемиями такие временные метки часто отсутствуют или охватывают период более 100 лет, что ограничивает наши возможности по интерпретации генетических данных», — заключает генетик Марсель Келлер.