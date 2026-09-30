Учёные выяснили, к чему ведёт отступление ледников на Аляске

Таяние ледников в арктических фьордах существенно повышает риск масштабных оползней и цунами. Об этом сообщают эксперты Аляскинского центра изучения землетрясений, проанализировавшие данные об инциденте в заливе Трейси-Арм, со ссылкой на sciencexxi.com.

В августе 2025 года обвал части горного массива в этом регионе привел к образованию цунами высотой 481 метр, что стало вторым по силе явлением такого рода за время наблюдений. Ударная волна снесла с откосов весь почвенный слой и растительность. Трагедия произошла ориентировочно через 12 часов после того, как круизный лайнер Hanse Explorer покинул акваторию залива.

Природные предвестники катастрофы были очевидны. За два месяца до обрушения ледник отступил на полмили, а обильные дожди и теплая вода способствовали размыванию горных пород. Непосредственно перед падением сейсмографы зафиксировали серию из тысяч слабых подземных толчков.

Научное сообщество настаивает на внедрении системы раннего оповещения. Она позволит контролировать метеорологические изменения и фиксировать сейсмический фон, предшествующий обвалам. Согласно прогнозам ученых, наличие подобной сети обеспечит судам в отдаленных районах за 10 минут до прихода волны возможность получить сигнал тревоги.

В настоящее время в США отсутствует специализированный мониторинг подобных оползней. Исследователи убеждены, что создание такой системы критически важно для безопасности путешественников и позволит туристическим операторам принимать обоснованные решения, сохраняя при этом доступ к уникальным арктическим пейзажам.