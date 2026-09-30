В Китае нашли останки огромного существа с крыльями

В Китае обнаружено удивительно хорошо сохранившееся ископаемое пернатого динозавра, обладавшего четырьмя крыльями. Это открытие, освещаемое порталом LiveScience, служит подтверждением гипотезы о том, что способность к полету формировалась неоднократно в разных линиях динозавров.

Новый вид получил название Norellraptor barsboldi. Животное погибло в трехлетнем возрасте и имело длину тела 57 сантиметров. Окаменелость была извлечена из раннемеловых слоев формации Цзюфотан на северо-востоке Китая, возраст которых оценивается в диапазоне от 100 до 145 миллионов лет.

По словам Скотта Хартмана, палеонтолога позвоночных из Университета Висконсина в Мэдисоне, наличие изогнутых зубов и когтей указывает на то, что это был небольшой хищник-универсал. Вероятно, его рационом были ранние млекопитающие, ящерицы, амфибии и молодые особи динозавров.

N. barsboldi относится к группе микрорапторов — близким родственникам птиц, но не их прямым предкам. Палеонтологические данные свидетельствуют, что как микрорапторы, так и ранние представители Avialae (например, археоптерикс из поздней юры, около 150 млн лет назад) имели перья. Ученых волновал вопрос: унаследовали ли обе группы способность к полету от общего предка, или же перья и полет возникли независимо друг от друга несколько раз?

Исследование, проведенное Андреа Кау из итальянского Палеонтологического музея и герпетологического центра OPHIS вместе с коллегами, поддерживает версию о многократном развитии этих признаков.

Анализ команды ученых выявил, что около 30% из 194 анатомических изменений, характерных для эволюции микрорапторов, совпали с изменениями в линии птиц. К таким общим чертам относятся сращение костных выступов с ребрами, обеспечившее жесткость туловища, более прочные кости передних конечностей по сравнению с задними, а также удлинненная локтевая кость, служившая основной опорой для крыла.

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