В новый отряд космонавтов попадут до шести человек

В России завершился прием документов для участия в открытом отборе космонавтов

Прием заявок на участие в пятом открытом отборе в отряд космонавтов завершается. Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, итоги конкурса будут подведены до 10 ноября.

Набор стартовал 4 февраля. Кандидатам выдвигались строгие требования: возраст до 35 лет и наличие высшего образования в области точных, естественных или медицинских наук. Возможность подать документы через портал Госуслуг открылась 12 апреля.

По данным главы ведомства, интерес к профессии оказался высоким. Всего поступило 12 тысяч заявок. Первичный отбор уже прошли 350 человек.

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Олег Кононенко ранее уточнял, что в новый отряд планируется взять от четырех до шести человек. Отбор проводит ЦПК совместно со специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Это уже пятая подобная кампания. В 2012 и 2018 годах набирали по восемь кандидатов, в 2021 и 2024 годах — по четыре. Сейчас в отряде Роскосмоса служат 25 человек.

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