Выросло число россиян, верящих, что Солнце вращается вокруг Земли

У россиян снизился уровень знаний в области физических наук, зато молодежь стала меньше верить в паранормальное. О том, насколько вообще вовлечены наши граждане в научную сферу, что знают о достижениях ученых, доверяют ли РАН, – обо всем этом сообщили специалисты в большом Аналитическом докладе РАН о реализации научно-технической политики и важнейших научных достижениях за 2025 год, который был обнародован на днях.

Опрос проводился специалистами Института психологии РАН в апреле-мае 2025 года по телефону и путем онлайн-анкетирования, и охватил 1600 респондентов.

Знаем ли мы «звезд» науки

Как и в предыдущие годы, две трети опрошенных продекларировали интерес к науке, среди граждан с высшим образованием таких было более чем три четверти. Однако ученым и социологам одной декларации было мало, и они дополнительно проверили уровень интереса реального, и вот тут выяснилось существенное расхождение: на самом деле 61% опрошенных почти никогда не ищут целенаправленно новости о научных достижениях в СМИ или интернете, а 41% никогда или крайне редко обсуждают такие новости со своими близкими и почти каждый четвертый также редко встречается с новостями о науке в средствах массовой информации.

Правда, по сравнению с 2022 годом, когда ученые делали предыдущий опрос, ситуация начинает сдвигаться к лучшему: с тех пор на 5 процентов больше граждан (23% опрошенных) признали, что могут специально искать и изучать информацию о научных достижениях.

Увы, до понятия «звезд науки» современным исследователям далеко, – ведь только 11% опрошенных (примерно столько же было и в предыдущие годы) смогли назвать некоторых знакомых им ученых. Сравнительно чаще называли фамилии: Перельман, Бокерия, Алферов, Ковальчук, Черниговская, Дробышевский, Семихатов.

Насколько мы грамотны

Научная грамотность россиян оставляет желать лучшего – за время, прошедшее с предыдущего опроса, снизилось число правильных ответов на простые вроде бы вопросы. На вопрос уровня начальной школы о том, вращается ли Солнце вокруг Земли или все происходит наоборот, 22 процента опрошенных дали неправильный ответ (в 2022 году тех, кто считает Землю центром Солнечной системы, было всего 14%). Все-таки надо ввести в школьный курс астрономию, как призывал на недавнем заседании Президиума РАН академик Лев Зеленый...

Да и увеличить часы физики тоже не помешало бы, а то с 2022 года на 4 процента опрошенных снизилось число согласных с тем, что электрон меньше, чем атом (49%) и на 4% выросло число согласных с тем, что вся радиация создана человеком.

Зато в биомедицинских науках россияне «подтянулись»: на 4 процента стало меньше число согласных с тем, что продукты с ГМО вызывают рак (29%) и на 7 процентов выросло число согласных с верным утверждением о том, что пол ребенка определяют гены отца (41%).

Из отвечавших самый высокий уровень научной грамотности проявили горожане в возрасте 55+, а самый низкий – молодежь 25-34 лет.

Вера в паранормальное снизилась

Удивительно, но факт: целых 38% граждан, из тех, что приняли участие в онлайн-опросе, верят в существование колдунов, а 32% – что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее. Однако, в целом по выборке распространенность суеверий сократилась, – сообщают социологи. Особенно в этом преуспела молодежь

18–24 лет. В 2025 году на 5 процентов меньше ее представителей стало верить в колдунов (продолжают верить 29%), заговоры, заклинания (остаются верными им 19%). Астрология, как «точный способ предсказания будущего», потеряла 6 процентов своих адептов (осталось 14%). Согласно комментариям специалистов, пусть небольшое, но снижение веры в оккультизм, может быть связано не только с усилиями образовательных организаций и популяризацией науки, но и с повышением психологического благополучия молодежи.

Кстати, интересный факт: проведенное исследование выявило одну неожиданную черту у респондентов с высокой научной грамотностью. Они проявили... низкий социальный оптимизм (социальный оптимизм — это позитивные ожидания относительно будущего общества) и низкую веру в способность науки решать социальные проблемы.

Нас больше интересует медицина

Но вернемся к самим наукам. Оказалось, больше всего те 30-40 процентов, которые все-таки по-настоящему интересуется ими в стране, проявляют интерес к наукам о жизни и инженерным наукам. Наиболее высоким остается интерес к открытиям в области медицины (об этом сообщил 81% опрошенных), наук о Земле, включая климат (73%), а также в области устройства Вселенной (71%) и истории человечества (71%).

По сравнению с 2024 годом у наших граждан на 3 процента вырос интерес к пилотируемым космическим полетам (60%) и на 5 процентов к достижениям в области химии и новых материалов (55%).

А вот что касается царицы наук математики, к ней интерес существенно ослаб, – если в 2023 году его проявляли 45% респондентов, то в 2025 — всего 36%.

Где мы узнаем о науке

Самыми мощными формами популяризации науки по охвату аудитории являются, по словам опрошенных граждан, научно-популярные документальные фильмы (хотя бы раз в жизни их смотрели 83% участников опроса), а также научно-фантастические фильмы и научно-популярные видео-блоги. Наименее массовыми по охвату оказались кружки, олимпиады, научные диктанты.

Из организаций наши граждане больше всего информированы о деятельности РАН (68% знают о ней и еще 31% «что-то слышали»). Доверяет этой организации 72% опрошенных, тогда как в 2021 году этот показатель был немного ниже – 65%. Однако наряду с позитивными эпитетами («полезная», «большая», «умная», «авторитетная»), об Академии была слышна и критика: «дорогая», «сложная», «медленная». Более низкую оценку РАН получает у городских жителей, мужчин с высшим образованием в возрасте от 25 до 34 лет. Наиболее положительно оценивают РАН респонденты со средним или незаконченным высшим образованием, женщины, а также представители молодежи 18–24 лет.

Ученые по-прежнему в почете

По данным онлайн-опроса, 67% считают, что ученые работают на благо общества. По сравнению с 2023 годом выросло число тех, кто считает, что профессиональное сообщество ученых влияет на общественное мнение в России (в 2025 году таких было 38%) и что престиж ученых в российском обществе вырос (45%).

Однако высокооплачиваемой профессию ученого уже считает меньший процент опрошенных (в среднем по сравнению с предыдущими годами таких стало на 4-6 процентов меньше). Респонденты также уверены, что деятельность ученых