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Наука 1535

Затишье на Солнце может прерваться по одной причине

Затишье на Солнце может прерваться после мощного выброса энергии

Затишье на Солнце может прерваться после мощного выброса энергии

Учёные зафиксировали рост солнечной активности: утром во вторник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировала вспышку уровня С8.6 — это самый мощный выброс энергии с 5 сентября.

При этом специалисты подчёркивают, что пока не стоит рассчитывать на резкий всплеск активности Солнца: общий тренд последних двух месяцев — на снижение.

Тем не менее, по прогнозам лаборатории, в ближайшие 1–2 суток вероятность роста вспышечной активности почти неизбежна. Кроме того, уже к пятнице ожидается усиление геомагнитных возмущений — его причиной должна стать корональная дыра на Солнце. Данные опубликованы в Telegram‑канале Лаборатории солнечной астрономии.

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