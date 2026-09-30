Затишье на Солнце может прерваться по одной причине

Затишье на Солнце может прерваться после мощного выброса энергии

Учёные зафиксировали рост солнечной активности: утром во вторник Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН зарегистрировала вспышку уровня С8.6 — это самый мощный выброс энергии с 5 сентября.

При этом специалисты подчёркивают, что пока не стоит рассчитывать на резкий всплеск активности Солнца: общий тренд последних двух месяцев — на снижение.

Тем не менее, по прогнозам лаборатории, в ближайшие 1–2 суток вероятность роста вспышечной активности почти неизбежна. Кроме того, уже к пятнице ожидается усиление геомагнитных возмущений — его причиной должна стать корональная дыра на Солнце. Данные опубликованы в Telegram‑канале Лаборатории солнечной астрономии.