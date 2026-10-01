Болезнь Альцгеймера связали с третьим типом диабета

Уже более двух десятилетий некоторые учёные называют болезнь Альцгеймера «диабетом 3-го типа» — неофициальным термином, связывающим нарушение сигналов инсулина и метаболизма глюкозы в мозге с нейродегенерацией. Клинического диагноза пока не существует, но появляющиеся данные указывают на прочную связь между плохим контролем сахара и риском деменции.

Вы, вероятно, слышали о диабете 1-го и 2-го типов, но знаете ли вы, что, возможно, существует и третий вариант? Некоторые учёные утверждают, что диабет 3-го типа — это подходящее название для того, что происходит в некоторых случаях болезни Альцгеймера. Дело в том, что не все виды деменции одинаковы. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что, по крайней мере, в некоторых случаях нарушение передачи сигналов инсулина может быть формой нейродегенерации, и эта специфическая метаболическая проблема может лишить некоторые клетки мозга энергии, необходимой им для функционирования, что в конечном итоге может привести к снижению когнитивных способностей.

«Эта взаимосвязь настолько сильна, что некоторые назвали болезнь Альцгеймера "диабетом мозга" или "сахарным диабетом 3-го типа", — поясняется в обзоре на эту тему. — Хотя конкретные механизмы связи между БА и всеми формами диабета остаются запутанными и неясными, диабет 3-го типа потенциально может обеспечить множество превентивных и терапевтических стратегий для нынешних пациентов».

Напомним, что инсулин — это естественный гормон, используемый организмом для регулирования уровня сахара в крови, но, как оказалось, он вырабатывается не только поджелудочной железой. Так, мозг также вырабатывает инсулин, и всё же многие эксперты, даже те, кто занимается исследованиями диабета, не знают об этом факте.

Ещё в 2020 году исследование, проведённое на мышах, показало, что инсулин вырабатывается и высвобождается несколькими нейронами, чувствительными к стрессу, в гипоталамусе, а в человеческом мозге в этой области также наблюдается самый высокий уровень инсулина. В ходе недавнего посмертного исследования пациентов, умерших от деменции, американские исследователи обнаружили «масштабные» метаболические изменения во всех тканях мозга.

«Мы наблюдали метаболические изменения, связанные с клеточной энергией, метаболизмом глюкозы, воспалением и жирными кислотами, которые ранее были связаны с болезнью Альцгеймера», — рассказал биоинформатик Ян Крумсик. Более того, при посмертном исследовании трёх пациентов, умерших от болезни Альцгеймера, в мозговой ткани было обнаружено больше «сахарных украшений», чем у здоровых людей. Эти отложения сахара указывают на нарушение энергетического контроля в мозге, возможно, связанное с инсулином.

Поясним: диабет 1-го типа — это иммунное заболевание, которое влияет на клетки, вырабатывающие инсулин, но диабет 3-го типа, по-видимому, связан с потреблением глюкозы. Некоторые недавние данные свидетельствуют о том, что при деменции клетки мозга теряют способность должным образом усваивать глюкозу.

«Эта гипотеза получила широкое распространение, поскольку эпидемиологические исследования показали рост заболеваемости деменцией, особенно болезнью Альцгеймера, среди людей с сахарным диабетом», — поясняется учёными.

Некоторые исследователи утверждают, что нет достаточных доказательств для того, чтобы однозначно отнести болезнь Альцгеймера к одной из форм диабета, и считают, что это слишком упрощённое определение болезни Альцгеймера. Однако, по некоторым оценкам, распространённость деменции у людей с сахарным диабетом в возрасте старше 75 лет может достигать 24 процентов, и эта связь заслуживает дальнейшего изучения.