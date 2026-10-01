Чрезвычайно интересные находки пролили свет на распространение христианства

Согласно документальным свидетельствам, в шестом веке нашей эры, когда миссионеры из Ирландии впервые прибыли в северную Британию, чтобы распространять христианство, в этом тихом месте находилось монашеское поселение. Но, кроме нескольких фрагментов древнего резного креста, из этого исторического периода почти ничего не сохранилось, пишет The Guardian.

Однако группа местных жителей из исторического общества острова решила проявить немного больше усердия. Собрав средства из грантов, пожертвований и наследия местных жителей, а также проведя краудфандинговую кампанию, они поручили профессиональному археологу, доктору Клэр Эллис из Argyll Archaeology, возглавить группу островитян и других добровольцев на раскопках на месте гораздо более позднего средневекового собора.

По словам археологов, их “чрезвычайно захватывающие” находки не только переписали историю острова, но и пролили новый свет на распространение христианства в тот период. Островитяне обнаружили обширные захоронения, украшенную каменную кладку и древние постройки – все это признаки крупного монастыря шестого века, сравнимого с гораздо более известным местом на острове Иона, расположенным немного к юго-западу.

Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены редкие свидетельства более позднего высококлассного ремесла, в том числе огромное количество тиглей, которые использовались для отливки золота и серебра. По словам экспертов, находки показали, что монастырь Лиос-Мор, основанный святым Мо Луоком, или Молуагом, был не просто маленькой островной церковью в уединенной заводи, но и важным объектом международного значения.

По словам Роберта Хэя, ученого-растениевода на пенсии, который переехал на остров в 2001 году и координировал сбор средств и работу волонтеров, этот опыт был захватывающим. “Мы проводили раскопки в этом действительно неблагоприятном, заболоченном районе. Откапывать лучшие маленькие тигли, когда-либо найденные в Шотландии, - это невероятно, - сказал он. - Самым волнительным моментом для меня стал момент, когда после раскопок провели анализ и выяснилось, что на нашем маленьком острове в VII веке плавили золото, медь, серебро и делали украшения".

По словам Хэя, хотя многие островитяне интересуются историей своего края, «активное меньшинство», состоящее в основном из пожилых людей, собрало добровольцев и средства для проведения раскопок.

Гордон Ноубл, профессор археологии в Абердинском университете, сказал, что находки имеют огромное значение. «Мы знаем, что на таких островах, как Айона, есть очень известные монастыри Раннего Средневековья. Но помимо связи с Молуагом и найденной там скульптурой, мы практически ничего не знали о Лисморе. Поэтому было очень волнительно наблюдать за результатами работы местной группы под руководством Клэр Эллис. Очевидно, что это было очень важное раннехристианское учреждение».

По словам Ноубла, хотя профессиональные археологи часто работают с местными жителями, «идеи не всегда исходят от самих местных». В данном случае общество охраны памятников разработало план, сотрудничая с профессионалами, и, о чудо, на этом месте была обнаружена целая серия ценных находок».

Хэй выразил надежду, что эти находки помогут восстановить репутацию Молуага, которого долгое время затмевал более известный святой Колумба, основатель монастыря на острове Айона, о котором в IX веке была написана влиятельная биография. «К сожалению, у Молуага не было агиографа, поэтому его вклад в евангелизацию Шотландии сильно недооценивается, — сказал он. — Так что обнаружение его монастыря и следов металлообработки позволяет по-новому взглянуть на ситуацию. Я думаю, что Молуаг оказал очень большое влияние на евангелизацию Шотландии, но, к сожалению, его пиар-кампания не увенчалась успехом».