Корабль Crew-13 стартовал к Международной космической станции (МКС) с базы на мысе Канаверал. В составе экипажа находится космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

«Корабль должен состыковаться с МКС приблизительно в 19:00 EST (2 октября в 2:00 мск)», — отмечается в сообщении трансляции.

В экипаж также вошли астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни. С ними летит представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Изначально старт планировали на середину сентября. Специалисты обнаружили утечку окислителя в двигательной установке корабля Dragon ещё в конце августа. Команда перенесла дату запуска из-за этой технической неисправности.

Международная космическая станция служит научной лабораторией на орбите Земли. Компания SpaceX производит корабли серии Dragon для доставки экипажей. «Роскосмос» является государственной корпорацией по космической деятельности России.

Читайте также в материалах:

Космонавты ушли на карантин перед полетом на Crew Dragon;

Запуск корабля SpaceX с российским космонавтом назначен на 1 октября.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.