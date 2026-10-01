Мировой океан нагревается со скоростью взрывов 12 Хиросим в секунду

За 20 лет океан стал нагреваться вдвое быстрее. Параллельно сокращается ледяной покров морей, повышается уровень воды, усиливается кислотность. Наибольшая угроза — островным государствам и прибрежным зонам.

Десятый доклад Copernicus, посвящённый нагреву Мирового океана, подготовили более 100 исследователей из различных государств. Основа — наблюдения спутников, буёв и датчиков за более чем 40 лет. CNN пишет, что авторы выявили долговременные сдвиги в температурных показателях, высоте водной поверхности и жизни моря.

Океан принимает примерно 90% лишнего тепла, возникающего при сжигании ископаемого топлива. Температура поверхности ставила рекорды в 2023, 2024 и 2026 годах. В 2025-м океан дополнительно вобрал 23 зеттаджоуля — девятый рекорд подряд. Это сравнимо с энергией 12 хиросимских бомб, взрывающихся каждую секунду на протяжении года.

Накопление тепла вызывает морские волны жары, влияет на живые организмы и ускоряет подъём уровня моря. С 1999 года средний глобальный уровень повышался примерно на 3,8 мм ежегодно, суммарно почти на 10 см. После 2012 года темп увеличился. Химия воды тоже меняется: с 1985 года кислотность выросла примерно на 17% из-за поглощения углекислого газа. Это мешает строить и сохранять раковины и скелеты устрицам, омарам и кораллам.

В отдельных регионах сдвиги особенно резкие. В 2024 году Средиземное и Чёрное моря пережили рекордные волны тепла; некоторые длились более 30 дней, а вода поднималась на 4,6 °C выше нормы. В Арктике за четыре десятилетия поверхность моря стала теплее примерно на 4,2 °C. С 1979 по 2025 год среднемесячная площадь льда сокращалась примерно на 490 тыс. кв. км за десятилетие — сопоставимо с территорией Испании. В 2022 году из-за таяния антарктического льда императорские пингвины потерпели катастрофу с потомством: 4 из 5 колоний остались без птенцов. Это показывает, что потепление уже ломает условия жизни животных, привязанных к морскому льду.

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